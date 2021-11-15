الإثنين 15 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بسبب الدراسة.. انخفاض نسبى فى الحركة الركابية والجوية بالمطارات

مطار شرم الشيخ
مطار شرم الشيخ

كشفت مصادر بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن الحركة الركابية بمعظم المطارات الرئيسية والإقليمية تشهد انخفاضا ملحوظًا، خاصة على متن الطائرات الدولية القادمة من الدول العربية، تزامنا مع بداية الفصول الدراسية بتلك الدول.

وأضافت المصادر لـ«الدستور»، أن الفترة القليلة المقبلة ستشهد زيادة كبيرة في معدلات التشغيلية الركابية والجوية بمختلف الجنسيات، تزامنًا مع بدية الاحتفال براس السنة الميلادية الجديدة، عبر مختلف شركات الطيران الوطنية والخاصة والعربية والإفريقية والأوروبية لكافة المطارات السياحية والإقليمية وذات المقاصد السياحية.

وأشارت، إلى أن معدلات التشغيل السياحية مختلفة الجنسيات الوافدة للمطارات السياحية المصرية خلال الآونة الأخيرة، تشهد زيادة مرتفعة، خاصة مع عودة السياحة الروسية والألمانية والإيطالية للمنتجعات المصرية.

وأوضحت المصادر، أن هناك طلبات وإخطارات من جانب شركات السياحة الروسية للجهات المختصة بوزارة الطيران المدني وسلطة الطيران المدني المصرية خلال الآونة الاخيرة، لزيادة رحلاتها الجوية إلى مطاري الغردقة وشرم الشيخ الدوليين، عبر مختلف شركات الطيران الروسية الوطنية والخاصة.

القابضة للمطارات والملاحة الجوية المطارات الرئيسية والاقليمية شركات الطيران الوطنية والخاصة المطارات السياحية المصرية المدن المصرية

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وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

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