الإثنين 15 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا: لا داعى للخطط البديلة فى التصدى لـ كورونا

رئيس الوزراء البريطانى
رئيس الوزراء البريطانى

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه لا يرى حاجة في الوقت الراهن للانتقال إلى "الخطة ب" أو السيناريو البديل الخاص بفرض الكمامة وجواز الحصول على اللقاح والعمل من المنازل، لكنه أبدى الحذر إزاء زيادة إصابات كوفيد-19 في أجزاء من أوروبا.


قال جونسون في مقطع تم بثه، اليوم الإثنين: "لا نرى حاليا أي شيء في البيانات يشير إلى أننا بحاجة للانتقال إلى الخطة ب.. نحن متمسكون بالخطة أ، لكن الشيء الذي يتعين علينا إدراكه بالتأكيد هو أن هناك عاصفة عدوى تهب في أجزاء من أوروبا".
 

وأضاف "خطر هبوب عاصفة من الشرق مرة أخرى قائم على الدوام، مع زيادة البرد في الأشهر المقبلة. أفضل حماية لبلادنا هي أن يتقدم الجميع ويحصلوا على جرعات تعزيزية".

الكمامة اللقاح اوروبا كوفيد رئيس الوزراء البريطاني

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وائل لطفي

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