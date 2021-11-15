الإثنين 15 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا ثيودروس يستقبل الأمين العام لليونانيين في الخارج

البابا ثيودروس
البابا ثيودروس

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إنه البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا، استقبل يؤانس كريسوليكيس الأمين العام لليونانيين في الخارج والدبلوماسية العامة في المقر البطريركي بالإسكندرية.

وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، الوكيل البطريركي للشؤون العربية، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه مما قاله غبطته:"لدي الفرصة لأمد ذراعي في القارة الأفريقية، وكذلك إلى أطفالي الأفارقة. وإلى اليونانيين والقبارصة الذين في إفريقيا. وهؤلاء جميعًا أُذَكرهم دائمًا بقولي لهم لا تنسوا إيماننا بكنائسنا، ولا تنسوا مدارسنا".

من جهته، سلط الأمين العام لليونانيين في الخارج والدبلوماسية العامة الضوء على الأهمية الكبيرة لعمل رئيس العرش البطريركي الثاني البابا ثيودروس وكنيسة الإسكندرية الأرثوذكسية في أفريقيا.

وتابع:"نحن ندرك الرحلة الهائلة التي قمت بها مؤخرًا في أفريقيا، من قبل رئيس كهنة مستنير ومبشر، بمزيد من الحب والرعاية والمودة فتح جميع الطرق في أفريقيا، وهي قارة لم تكن معروفة لجميع مَن اليونان وخارجها". 

وواصل:"بصرف النظر عن حبي الشخصي واحترامي وتقديري اللامتناهي لشخصكم، فأنت أيضًا تحظى باحترام وحب جميع اليونانيين والمصريين، وهي حقًا رغبة الله أن تكون معنا هنا. لأنك أيضا صلة الوصل مع شعب مصر الصديق، الذي تربطنا به منذ سنوات عديدة".

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