عاهل الأردن: نسعى للتعافي الاقتصادي بعد أزمة كورونا

دعا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، القوى السياسية بالمملكة إلى النهوض بدورها، مشددًا على ضرورة تطوير أحزاب تستند إلى برامج قابلة للتطبيق.

وقال الملك عبدالله الثاني، في خطابه اليوم الإثنين، خلال افتتاح أعمال الدورة العادية لمجلس الأمة: «نسعى للتعافي الاقتصادي من الظروف التي تسببت فيها أزمة كورونا»، مؤكدًا أن «الأردن سيبقى عصيًا على عبث العابثين وأطماع الطامعين».

وأصدر عاهل الأردن، أمس الأحد، عفوًا خاصًا عن 155 محكومًا بتهمة «إطالة اللسان» على الملك، وإسقاط كل العقوبات المترتبة عن هذا الجرم.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا»، بأن «الإرادة الملكية السامية صدرت بالموافقة على إصدار عفو خاص عن المحكومين بجرم إطالة اللسان»، مضيفة أن «العفو الخاص تضمن إسقاط كامل العقوبة عن 155 محكومًا».