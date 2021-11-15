الإثنين 15 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

باكستان: توقف تطعيم الأطفال ضد كورونا وبدء حملة لقاح الحصبة

تطعيم الأطفال ضد
تطعيم الأطفال ضد كورونا

أوقفت باكستان اليوم الإثنين التطعيم ضد كورونا للأطفال بين 12 عامًا و15 عامًا، حيث أطلقت حملة لتطعيم أكثر من 90 مليون طفل ضد فيروسات الحصبة والحصبة الألمانية القاتلة.

وقال مسئول بارز بوزارة الصحة: "سوف تبقى إدارة لقاحات كورونا للأطفال بين 12 و15 عامًا معلقة لمدة 12 يومًا خلال الحملة الوطنية لـ(تطعيم ضد) الحصبة والحصبة الألمانية".

وذكرت الوزارة أن أكثر من 386 ألف فرد في فرق الرعاية الصحية من بينهم 76 ألف متخصص في اللقاحات و143 ألف ناشط اجتماعي سوف يتم نشرهم في أنحاء البلاد خلال الحملة التي تعتبر واحدة من أكبر الحملات في العالم.

وتستهدف الحملة الأولى من نوعها الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 أشهر و15 عامًا.

واتخذ مركز القيادة والتشغيل الوطني، وهو الهيئة التي تشرف على مواجهة البلاد لفيروس كورونا، هذا القرار بعد أسابيع من التراجع المطرد في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

ورفع المركز الآن جميع القيود وسمح بالعودة إلى نمط الحياة قبل الجائحة في البلاد.

وبعد رفع القيود، لن يكون هناك حظر للتجمعات، كما سيتم فتح قاعات حفلات الزفاف ودور السينما والأضرحة. ولكن سوف تبقى احتياطات السلامة الخاصة بالوقاية من كورونا مثل ارتداء الكمامات.

ارتداء الكمامات باكستان حملة لتطعيم لقاحات كورونا للأطفال كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

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