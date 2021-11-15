ختام فعاليات لجنة اختيار القيادات التربوية بتعليم مطروح

اختتمت اليوم الإثنين، فعاليات لجنة القيادات التربوية بتعليم مطروح والتي اشتملت المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية وذلك برئاسة عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم وبحضور كافة أعضاء اللجنة بقاعة التنمية المهنية في ديوان عام المديرية والتي جاءت وفقًا للقانون 155 لسنة 2007 وتعديلاته وكذلك اللائحة التنفيذية 428 لسنة 2013.

وقدم عاطف سلامة وكيل تعليم مطروح الشكر والتقدير لجميع الاعضاء لما بذلوه من جهد مشرف أثناء انعقاد الجلسات لمقابلة المرشحين لوظائف التعليم المختلفة وكذلك النظر في التجديد لمن انتهت المدة القانونية للوظيفة الحالية.

وشدد وكيل تعليم مطروح على أعضاء لجنة الأمانة الفنية سرعة الانجاز ورصد الدرجات والتجميع وأعمال شؤونها وفق القواعد والضوابط الوزارية والإدارية المنظمة لعملها حتي يتسني لتعليم مطروح عرض كافة أعمال اللجنة على السلطة المختصة للاعتماد وفق القواعد مع الانتهاء من كافة الإجراءات الإدارية والقانونية والمالية والأمنية حيال هذا الشأن.

وأكد وكيل تعليم مطروح على أن المسابقة سوف تفرز عناصر شابة جديدة ومتميزة تساهم في ضخ دماء جديدة للعمل القيادي التربوي مشيداً بدور اللجنة المؤثر على مدار الثلاث أسابيع الماضية موجهًا لهم الشكر والتقدير قائلا إننا تعاهدنا جميعًا على أن نكون علي قلب رجل واحد ملتزمين بالمصداقية والشفافية والنزاهة والعدالة والمساواة والأمانة المهنية متمنيا للجميع التوفيق والنجاح.

وكان قد قال عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قدم التهاني والتبريكات لطلاب الصف الاول بمدرسة الضبعة النووية عقب اعتماد نتيجة المرحلة الثانية للالتحاق بالمدرسة من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم مؤكدًا أن قائد الإقليم وجه بتكثيف الاستعدادات الفورية فى المدرسة لضمان حسن استقبال الطلاب الجدد وتوفير كافة سبل الإقامة المتميزة و الاعاشة لهم .