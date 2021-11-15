العثورعلى جثة متحللة داخل سيارة مغلقة بالقاهرة الجديدة

انتقل فريق من نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الإثنين، لموقع العثور على جثة متحللة لشخص عُثر عليه داخل سيارة بالقاهرة الجديدة لمعاينة الجثة.

وكشفت التحقيقات الأولية بالعثور على جثة لشخص داخل سيارة مغلقة بمنطقة التجمع الأول، وأكدت التحريات الأولية بأن الجثة موجودة في السيارة منذ أيام انبعاث رائحة كريهة من داخل السيارة دفعت أفراد الأمن على إبلاغ الشرطة المختصة لفتح السيارة.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغًا لقسم شرطة التجمع الأول من فرد أمن يفيد بنشوب رائحة كريهة من سيارة متواجدة بأحد الشوارع منذ أيام وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة شخص داخل السيارة فى بداية تحللها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق .