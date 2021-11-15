الإثنين 15 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العثورعلى جثة متحللة داخل سيارة مغلقة بالقاهرة الجديدة

جثة
جثة

انتقل فريق من نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الإثنين، لموقع العثور على جثة متحللة لشخص عُثر عليه داخل سيارة بالقاهرة الجديدة لمعاينة الجثة.

وكشفت التحقيقات الأولية بالعثور على جثة لشخص داخل سيارة مغلقة  بمنطقة التجمع الأول، وأكدت التحريات الأولية بأن الجثة موجودة في السيارة منذ أيام انبعاث رائحة كريهة من داخل السيارة  دفعت أفراد الأمن على إبلاغ الشرطة المختصة لفتح السيارة. 

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغًا لقسم شرطة التجمع الأول من فرد أمن يفيد بنشوب رائحة كريهة من سيارة متواجدة بأحد الشوارع منذ أيام وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة شخص داخل السيارة فى بداية تحللها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق .   

جثة فرد أمن نيابة مدينتي التجمع

رئيس التحرير

وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

الأكثر قراءة

انفجار عنيف يهز العاصمة الإسرائيلية تل أبيب (فيديو)

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 15-11-2021

بريطانيا: 63 وفاة وأكثر من 36 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

وفاة والد العقيد محمد مبروك قبل أيام من ذكرى استشهاد ابنه

غلق طريق القطامية العين السخنة في الاتجاهين بسبب الشبورة

بدء التداول في بورصة بكين الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

«باربي» عجوز في الـ62 من العمر.. بهجة المزيد من الأحلام

مؤمن المحمدي

هو وهي وسعاد حسني

لواء. محسن الفحام

العراق فى قلب مصر

د.أحمد الخميسى

الإرادة الفردية والقضايا العامة

ماجد حبته

دردشة صينية أمريكية عادية

عبدالوهاب داود

كيف تلاعبت «السوشيال ميديا» بمنظمات ووسائل الإعلام الدولى؟

ماجد حبته

مصير الكوكب فى عهدة مصر

د هند جاد

قاموس «هى».. الاختيارات والمشاعر

صور

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

محطة تل أبيب

المزيد

المعارضة الإسرائيلية تقدم مشروع قانون للاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن

إسرائيل تحذر مواطنيها من السفر إلى تركيا وتنصح الموجودين بالمغادرة

حريق ضخم في إسرائيل.. وسماع دوي انفجار (صور)