كولومبيا تتهم حزب الله اللبنانى بالقيام بأنشطة إجرامية على أراضيها

اتهمت الحكومة في كولومبيا حزب الله اللبناني، أمس الأحد، بالقيام بـ"أنشطة إجرامية" على أراضيها، مؤكدة انها تراقب أنشطته.

وقال وزير الدفاع الكولومبي دييغو مولانو في مقابلة مع صحيفة "إل تييمبو" المحلية: "منذ شهرين اضطررنا للتعامل مع وضع أرغمنا على إنشاء عملية لتوقيف وترحيل مجرميْن مفوضيْن من حزب الله، كانت لديهما نية ارتكاب فعل إجرامي في كولومبيا".

وتابع: هناك "خطرا من حزب الله في فنزويلا، وما يمكن أن تخلقه علاقاته بتهريب المخدرات أو الجماعات الإرهابية من الجانب الفنزويلي، بالنسبة للأمن القومي".

ووفقا للصحيفة الكولومبية المحلية فان حزب الله قد يكون حاول تعقب تحركات دبلوماسيين ورجال أعمال أميركيين وإسرائيليين في كولومبيا، التي تعيش بها جالية لبنانية كبيرة.