حريق ضخم في إسرائيل.. وسماع دوي انفجار (صور)

سُمع دوي انفجار ضخم في إسرائيل، تحديدًا في شارع «هاتسفيرا» بتل أبيب، وأسفر عن خسائر مادية هائلة.

واشتعلت النيران داخل جراج في تل أبيب، واحترقت السيارات الموجودة داخله، مما تسبب في انفجارت ضخمة، حسبما نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.



حريق ضخم جنوب تل أبيب

وقال أحد الإسرائيليين، ممن يسكنون بجوار الحادث، : "كان منزلي كله يرتجف، وكان هناك ضوء أحمر مخيف، وتصاعدت ألسنة اللهب لمسافات طويلة".

في السياق ذاته، قالت إسعاف نجمة داود الحمراء. الإسرائيلية إنه لم تقع أي إصابات في الحادث.

حريق ضخم في إسرائيل

من جانبها، أكدت منظمة "إسرائيل للإطفاء والإنقاذ'' وقوع الانفجار في جراج للسيارات، مؤكدة أن عددًا من أطقم الإطفاء تعمل في مكان الحادث، ومنعوا انتشار النيران.

حريق ضخم في إسرائيل.

حريق ضخم في إسرائيل.

حريق ضخم في إسرائيل.