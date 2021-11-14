4 محاور رئيسية ضمن استراتيجية تنسيقية شباب الأحزاب لعام 2022

أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الأحد، عن إطلاق استراتيجية عملها خلال عام 2022.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بحضور عدد ممثلي التنسيقية فى مجلسي النواب والشيوخ وشخصيات عامة وإعلاميين.

وقال حسام الدين محمود، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين وأمين شباب الجمهورية لحزب مصر بلدي، إن استراتيجية عمل التنسيقية 2022 تستهدف فى الأساس تحقيق أحلام وتطلعات الكثير من الشباب حيث تضمنت الاستراتيجية عدة محاور أهمها:

1- ضم الهيئات البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ

2- تطوير اللجان النوعية إلى منتديات لتوسيع المشاركة بين الأعضاء.

3- إطلاق موقع للتنسيقية بشكل جديد يتضمن مقالات الأعضاء وأصحاب الرأي.

4- إطلاق تليفزيون التنسيقية الذى يقدم محتوى جديد من الشباب وإلي الشباب.

وأكد حسام الدين، أن التنسيقية وبعد نجاح ثلاث سنوات تسعى إلى تحقيق أنماط كثيرة من التطوير وبناء وتعزيز القدرات لأعضائها، حيث نقف اليوم فخورين في تلك اللحظة الفارقة من تطور التنسيقية في العصر الذهبي للشباب المصري الذى يشهد أبهى صور التمكين السياسي الحقيقي فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مؤتمرًا صحفيًا لتدشين الاستراتيجية الجديدة، وأعقبها صالون سياسي ناقش الأزمة الاقتصادية وانعكاساتها علي مصر والعالم في ظل موجة واسعة من التضخم اجتاحت العالم في الفترة الحالية، متأثرًا بالتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.

وادار الصالون محمد موسى، نائب محافظ المنوفية وعضو مجلس أمناء التنسيقية، بحضور الدكتور محمد زكي الوحش، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، ومحمد نجم الباحث والمحلل الاقتصادي، ودكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاقتصادية.