الأحد 14 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

4 محاور رئيسية ضمن استراتيجية تنسيقية شباب الأحزاب لعام 2022

حسام الدين محمود
حسام الدين محمود عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الأحد، عن إطلاق استراتيجية عملها خلال عام 2022.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بحضور عدد ممثلي التنسيقية فى مجلسي النواب والشيوخ وشخصيات عامة وإعلاميين.

وقال حسام الدين محمود، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين وأمين شباب الجمهورية لحزب مصر بلدي، إن استراتيجية عمل التنسيقية 2022 تستهدف فى الأساس تحقيق أحلام وتطلعات الكثير من الشباب حيث تضمنت الاستراتيجية عدة محاور أهمها:

1- ضم الهيئات البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ 

2- تطوير اللجان النوعية إلى منتديات لتوسيع المشاركة بين الأعضاء.

3- إطلاق موقع للتنسيقية بشكل جديد يتضمن مقالات الأعضاء وأصحاب الرأي.

4- إطلاق تليفزيون التنسيقية الذى يقدم محتوى جديد من الشباب وإلي الشباب.

وأكد حسام الدين، أن التنسيقية وبعد نجاح ثلاث سنوات تسعى إلى تحقيق أنماط كثيرة من التطوير وبناء وتعزيز القدرات لأعضائها، حيث نقف اليوم فخورين في تلك اللحظة الفارقة من تطور التنسيقية في العصر الذهبي للشباب المصري الذى يشهد أبهى صور التمكين السياسي الحقيقي فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مؤتمرًا صحفيًا لتدشين الاستراتيجية الجديدة، وأعقبها صالون سياسي ناقش الأزمة الاقتصادية وانعكاساتها علي مصر والعالم في ظل موجة واسعة من التضخم اجتاحت العالم في الفترة الحالية، متأثرًا بالتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.
وادار الصالون محمد موسى، نائب محافظ المنوفية وعضو مجلس أمناء التنسيقية، بحضور الدكتور محمد زكي الوحش، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، ومحمد نجم الباحث والمحلل الاقتصادي، ودكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاقتصادية.

استراتيجية تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين شخصيات عامة جائحة كورونا اللجان النوعية حزب مصر بلدي حسام الدين محمود مجلسي النواب والشيوخ استراتيجية عمل التنسيقية مجلسي النواب و الشيوخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

الأكثر قراءة

منها وقف البصمة.. «البترول» تتخذ إجراءات جديدة بحق العاملين غير الملقحين ضد كورونا

للطلاب والموظفين| رابط تسجيل لقاح كورونا مصر 2021

طارق الشناوي عن «المومس الفاضلة»: «المسرحية مفيهاش أي مشهد إباحي»

10 تنبيهات من «التعليم» للمدارس حال سقوط أمطار شديدة

وزير التعليم يكشف حقيقة تغيير مناهج الثانوية العامة

«اسمه الأشقر وضخامته مُبالغ فيها».. كل شىء عن «عقارب أسوان»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

هو وهي وسعاد حسني

لواء. محسن الفحام

العراق فى قلب مصر

د.أحمد الخميسى

الإرادة الفردية والقضايا العامة

ماجد حبته

دردشة صينية أمريكية عادية

عبدالوهاب داود

كيف تلاعبت «السوشيال ميديا» بمنظمات ووسائل الإعلام الدولى؟

ماجد حبته

مصير الكوكب فى عهدة مصر

د هند جاد

قاموس «هى».. الاختيارات والمشاعر

د. منى حلمى

مصر وطنى وعملية «غسيل» حضارة عاجلة

صور

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين غرب القدس المحتلة

«القتل البطيء».. استمرار تفاقم الوضع الصحي لأسير فلسطيني داخل سجون الاحتلال

«الخارجية الفلسطينية»: حرية الأسرى تتصدر حراكنا الدبلوماسى