جامعة أسيوط تشارك بوفد رفيع المستوى في فعاليات ملتقى الجامعات الفرنسية

شاركت جامعة أسيوط بوفد رفيع المستوى في ملتقى الجامعات الفرنسية "اختار فرنسا"، والمقام تحت رعاية السفارة الفرنسية والمركز الثقافي الفرنسي بالقاهرة.

وفد جامعة أسيوط

وضم الوفد كلاَ من الدكتور جمال بدر الأستاذ بقسم علم الحيوان بكلية العلوم ومدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، والدكتورة نها عبد العزيز أستاذ الأدب الفرنسي المساعد ومدير مركز دراسات اللغة الفرنسية بالجامعة، ومنسق العلاقات الفرنكفونية بالجامعة، ورئيس قسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب، وبحضور ملحق التعاون الدولي الفرنسي، و الملحق العلمي وممثلي الجامعات والمدارس العليا المتخصصة الفرنسية، إلى جانب نخبة من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس، وعمداء كليات ومسؤولي التعاون الدولي بالجامعات الفرنسية و بمشاركة وفود من الجامعات المصرية.

وفد جامعة أسيوط

وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع و تنمية البيئة ورئيس مجلس إدارة مراكز اللغات الأجنبية ، حرص الجامعة على الانفتاح وتوطيد العلاقات والتعاون في شتى المجالات والتخصصات العلمية بين الجامعة والجامعات الفرنسية والتبادل الطلابي بين الطرفين وذلك من خلال تبنى برامج مشتركة وتنظيم ورش عمل في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك إلى جانب استضافتها لأعضاء هيئة التدريس و لأساتذة اللغة الفرنسية من مختلف الجامعات الفرنسية للمشاركة في مختلف الأنشطة التعليمية التي تتضمن المشاركة في المؤتمرات العلمية والإشراف على الرسائل العلمية وكذلك عمل دورات لتحسين المهارات اللغوية لهيئة التدريس والهيئة المعاونة.

وفد جامعة أسيوط