رامي جلال: نرحب بجميع الآراء في موقع «التنسيقية».. وليس لدينا خطوط حمراء

قال النائب رامي جلال، مسئول الموقع الإلكتروني لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو مجلس الشيوخ: إنه “ليست لدينا اشتراطات سابقة، ونحاول أن نتكامل لتصبح الصورة منضبطة وواضحة في المستقبل”.

وأضاف “جلال”، إلى أن “من يحاولون الوقوف في المنطقة الرمادية يتناسون اللون الزمادي له 9 درجات، ونحن نتعامل بكل شفافية”.

وتابع خلال كلمته في إعلان استراتيجية التنسيقية 2022:"ندعو الجميع لإثراء التجربة، ونرحب بكافة الأقلام من مختلف الاتجاهات والأطياف، وبجميع الآراء وليس لدينا خطوط حمراء، وجميعنا يعمل من أجل مصلحة الوطن،.