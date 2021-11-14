الأحد 14 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

رامي جلال: نرحب بجميع الآراء في موقع «التنسيقية».. وليس لدينا خطوط حمراء

النائب رامي جلال
النائب رامي جلال

قال النائب رامي جلال، مسئول الموقع الإلكتروني لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو مجلس الشيوخ: إنه “ليست لدينا اشتراطات سابقة، ونحاول أن نتكامل لتصبح الصورة منضبطة وواضحة في المستقبل”.

وأضاف “جلال”، إلى أن “من يحاولون الوقوف في المنطقة الرمادية يتناسون اللون الزمادي له 9 درجات، ونحن نتعامل بكل شفافية”.

وتابع خلال كلمته في إعلان استراتيجية التنسيقية 2022:"ندعو الجميع لإثراء التجربة، ونرحب بكافة الأقلام من مختلف الاتجاهات والأطياف، وبجميع الآراء وليس لدينا خطوط حمراء، وجميعنا يعمل من أجل مصلحة الوطن،.

رامي جلال تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الموقع الإلكتروني لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مجلس الشيوخ

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