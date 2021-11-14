الأحد 14 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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محافظات

الخميس المقبل.. بدء الانتخابات الطلابية بجامعة الإسكندرية

رئيس جامعة الإسكندرية
رئيس جامعة الإسكندرية

أعلن الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، عن فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2021-2022 يوم الخميس المقبل 18 نوفمبر 2021.

وقال رئيس جامعة الإسكندرية، إن الجامعة استعدت لإجراء الانتخابات وإتاحة بيئة تنافسية عادلة، ليتمكن الطلاب من اختيار ممثليهم في اتحادات الطلاب بإرادة حرة.

ولفت إلى أنه ستجري مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا لتوفير الأجواء المناسبة للمشاركة الطلابية في العملية الانتخابية بفاعلية.

وأشار «قنصوة»، إلى أهمية حث الطلاب على المشاركة في خوض انتخابات الاتحادات الطلابية؛ تحقيقًا لمفهوم الديمقراطية والحرية لإخراج أجيال واعية قادرة على تحمل المسئولية المجتمعية، للنهوض بمصر.

وأضاف رئيس جامعة الإسكندرية، أنه وجه عمداء الكليات بضرورة تحقيق الانضباط خلال سير العملية الانتخابية، لتجري بشفافية وديمقراطية حتى يتسنى لكافة الطلاب المشاركة، وتقديم أفكار ورؤى إبداعية تعكس استراتيجية الجامعة في بناء شخصية قوية لطلابها قادرة على تحمل المسئولية واتخاذ القرار.

ومن جانبه أوضح الدكتور وائل نبيل، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه سيجري إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين يوم الأحد 21 نوفمبر، على أن يجرى تلقي الطعون الإثنين، 22 نوفمبر، وفحصها في اليوم التالي مباشرة.

وأشار «نبيل» إلى أنه سيجري إعلان الكشوف النهائية الأربعاء 24 نوفمبر، وبدء الدعاية الانتخابية 25 نوفمبر، فيما تجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد 28 نوفمبر والإعادة في اليوم التالي.

وأضاف نائب رئيس جامعة الإسكندرية، أن انتخابات اللجان وأمناء الكليات ومساعديهم ستجرى الثلاثاء 30 نوفمبر، واليوم التالي 1 ديسمبر انتخابات رؤساء اتحادات الكليات ونوابهم، على أن تختتم أعمال الانتخابات الطلابية الخميس 2 ديسمبر بانتخاب رئيس اتحاد الجامعة ونائبه وأمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة.

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