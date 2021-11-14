الأحد 14 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«نماذج مصرية مشرفة في الصين».. ندوة بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

عُقدت عن بُعد ندوة: "نماذج مصرية مشرفة فى الصين" بجامعة عين شمس بحضور 100 مشارك، وهي  تقام لأول مرة وافتتحت الندوة بكلمة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب حيث رحب بالحضور الكريم، وأشاد بمعهد كونفوشيوس جامعة عين شمس والأنشطة المختلفة التي يقدمها لطلابه وعبر عن إعجابه الشديد بفكرة الندوة والنماذج المشرفة.

وأشاد سعود، بدورهم الإيجابي في نقل صورة مصر الجديدة في وسط المجتمع الصيني. كما قدم  مداخلة بعد حديث المشاركين أثنى فيها على رؤيتهم المتميزة في حب الوطن وحماستهم في تقديم النصيحة لكل زملائهم من شباب الجامعة.

كما عبرت  الدكتور سلوى رشاد عميد كلية الألسن عن الترحيب الشديد بالتعاون المثمر بين كلية الالسن ومعهد كونفوشيوس جامعة عين شمس، وشارك بالحضور أيضًا الدكتورة ريم الكباريتي مدير رابطة خريجي جامعة عين شمس التي أثنت على المتحدثين وأشادت بجهودهم ورحبت بانضمامهم لرابطة خريجي جامعة عين شمس، وقدمت  الدكتور إسراء عبد السيد حسن مدير معهد كونفوشيوس جامعة عين شمس النماذج المشاركة فى الندوة، الذين حققوا انجازات فى عملهم بالصين والذي نقدمهم كنماذج يحتذي بها في طريق الكفاح والعمل الجاد. 
 

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
المتحدث جمهور مسابقات مصر الجديدة جامعة عين شمس كلية الالسن معهد كونفوشيوس خدمة المجتمع الإجتماع نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية

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