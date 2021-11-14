التضامن تعلن مميزات كارت ميزة لـ«تكافل وكرامة»

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي، تسليم المرحلة الثانية من كارت ميزة للمستفيدين من تكافل وكرامة.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن المرحلة الأولى لكارت ميزة شملت 9 محافظات هم “الجيزة والقليوبية والدقهلية والشرقية وبني سويف والفيوم والمنوفية”.



أما عن تسليمه للمستفيدين الحاليين من الدعم، أشارت وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أن كارت ميزة لا يتطلب تبديله بالكارت الأصلي، سوى التوجه للوحدة الاجتماعية، بالإضافة إلى أنه يتم تفعيله مباشرة من قبل الإدارة الاجتماعية.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن كارت ميزة يحمل العديد من المميزات وهى:-

-يتم الصرف منه طوال ايام الأسبوع على عكس الصرف من البريد والذي كان يتوقف أيام العطلات ومنها الجمعة والخميس.

-يتيح كارت ميزة للعميل الصرف على مدار الـ 24 ساعة في جميع أيام الأسبوع.

-يعد الكارت ضمن سياسة الدولة للشمول المالي.

-كارت ميزة بنكي يمكن الصرف به من خلال ماكينات الـ ATM.

-يتم التعامل معه في عمليات الشراء والبيع.

-يمكن استخدامه في تسديد فواتير الكهرباء والمياه.

-يضمن للعميل عدم التعرض لأي مصاريف إضافية غير رسمية.

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أن خدمة البريد ما زالت موجودة ولم يتم إلغائها.

ويبلغ عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدى “تكافل وكرامة” ما يزيد على 3.8 مليون أسرة، بقيمة إجمالية تزيد على المليار ونصف المليار جنيه شهريًا، حيث تبلغ قيمة الدعم المستحق شهريًا لمستفيدى «كرامة» ما يزيد على 597 مليون جنيه بواقع 450 جنيهًا للمسنين ومثلها للأشخاص ذوى الإعاقة، بينما يحصل مستفيد كرامة من الأيتام على 350 جنيهًا.

أما مستفيدو برنامج الدعم النقدي «تكافل» فتكلفة الصرف لهم تزيد على 974 مليون جنيه شهريًا، حيث يبلغ متوسط الصرف للأسرة المستفيدة حوالي 500 جنيه شهريًا.