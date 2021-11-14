الأحد 14 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

لتحسين نوعية المياه.. تأهيل٣١٩٩,٦٣ كيلو متر من الترع المتعبة

تأهيل وتبطين الترع
تأهيل وتبطين الترع

تنفذ قطاعات وزارة الموارد المائية والري، على قدم وساق بجميع محافظات مصر،  المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مارس من العام الماضي، في محافظات "أسوان وقنا وسوهاج و أسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم والجيزة و القاهرة والقليوبية و المنوفية و الغربية و كفر الشيخ و الشرقية والدقهلية و الإسماعيلية وبورسعيد ودمياط والبحيرة والاسكندرية".


يأتى ذلك ضمن تنفيذ خطة إستراتيجية لتحسين منظومة المياه وتقليل الفاقد منها وإعادة استخدامها  أكثر من مرة.


وإنتهت الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، اليوم الأحد ، من تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين  ٣١٩٩,٦٣ كيلو متر من الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه من المستهدف في إطار رؤية مستقبلية لترشيد إستهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية، وتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة وكذلك المساهمة فى مواجهة العديد من المشاكل مثل الهجرة غير الشرعية وأزمة عدم وصول المياه للنهايات.

 

تحسين نوعية المياه بالترع

من جانبه قال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، إن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة يهدف إلى تحسين نوعية المياه والتى تنعكس ايجابياً على جودة المحاصيل وبالتالى على صحة المواطنين ، وفتح المجال أمام تصدير هذه المنتجات الزراعية.

 

كما أوضح المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري ل " الدستور "، أن المشروع يستهدف تحسين الصورة العامة لشبكة الترع وعمل الصيانة اللازمة لها بأسلوب علمي مدروس يضمن استدامتها للأجيال المقبلة.

 

يتضمن المشروع القومى أعمال تبطين وتأهيل حوالى 7000 كيلومتر من الترع المتعبة لترشيد المياه بالمرحلة الآولى بقيمة إجمالية قدرها 18 مليار جنيه تنهى منتصف العام المقبل 2022.

أسوان السيسي القليوبية استراتيجية الإسماعيلية المحافظات منظومة ترشيد استهلاك المياه الهجرة غير الشرعية فرص عمل للشباب

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