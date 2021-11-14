وزير الداخلية الأوكرانى يناقش مع نظيره البولندى أزمة المهاجرين على الحدود

ناقش وزيرا داخلية أوكرانيا دينيس موناستيرسكي، ونظيره البولندي ماريوس كامينسكي، في محادثة هاتفية، أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، ووفق ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.

وأكد وزير داخلية أوكرانيا ، تضامنه ودعمه لموقف الحكومة البولندية تجاه الازمة مؤكدا على أن بلاده تدعم بولندا في هذا الوقت الصعب وتأمل أن تتمكن من حل الأزمة المفتعلة بطريقة سلمية وحضارية".

وأضاف الوزير الأوكراني : "أننا على استعداد للنظر على وجه السرعة في أي طلب من الجانب البولندي لتقديم المساعدة في حل الوضع الحالي".

يأتي هذا فيما تسعى بولندا إلى تمديد القيود المفروضة على حرية الحركة على حدودها مع بيلاروسيا، حيث تتوقع أن تستمر أزمة المهاجرين لشهور قادمة.

وحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء، السبت، قال وزير الداخلية البولندي ماريوس كامينسكي، في مقابلة مع إذاعة "آر إم إف" البولندية، إن الحكومة بصدد إعداد قواعد جديدة من شأنها أن تحل محل حالة الطوارئ الحالية المفروضة على ممر بعرض 3 كيلومترات (86ر1 ميل) على طول 418 كيلومترا من الحدود مع بيلاروسيا، مضيفًا أنه من المقرر مناقشة مشروع القانون في البرلمان الأسبوع المقبل.

وفرضت بولندا حالة الطوارئ في أوائل سبتمبر الماضي، ومددتها حتى نهاية هذا الشهر ردا على تدفق المهاجرين عبر بيلاروسيا، ومعظم المهاجرين من منطقة الشرق الأوسط.

ويحظر الدستور تمديد حالة الطوارئ مجددا، ولذلك تسعى الحكومة إلى قواعد بديلة من شأنها أن تسمح لوزير الداخلية بحظر الدخول إلى المناطق الحدودية لمنع الاتجار بالبشر.

وقال كامينسكي إنه يبحث السماح للصحفيين من "أكبر مصادر الأخبار" بتغطية الوقائع في المنطقة الحدودية.

وتحظر اللوائح الحالية دخول أي وسيلة إعلام للمنطقة، وهو ما انتقدته المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان، ويعتمد الصحفيون على مقاطع الفيديو التي تنشرها الحكومة البولندية والتليفزيون الحكومي في بيلاروسيا، وكذلك اللقطات المنشورة على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمهاجرين.

وذكر كامينسكي أن إعراب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قلقه الكبير بشأن الوضع على الحدود يظهر أن الولايات المتحدة مستعدة للتحرك، إذا لزم الأمر.

واقتحم مئات المهاجرين الأسوار الحدودية، الأسبوع الماضي، باستخدام جذوع أشجار وأدوات لاختراق الأسلاك الشائكة