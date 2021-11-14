هزة أرضية بقوة «4.5 ريختر» تضرب محافظة فارس بإيران

ضربت هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر ليلة السبت – الأحد ضواحي مدينة جويم بمحافظة فارس جنوب إيران.

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران بأن هذه الهزة وقعت في تمام الساعة 12:22 بعد منتصف ليلة السبت - الأحد بالتوقيت المحلي.

وأضاف أن مركز الزلزال كان عند التقاء خطي العرض 28.27 والطول 54.06 درجة وعلى عمق 7 كم من سطح الأرض.

ووقعت الهزة على بعد 8 كم من مدينة جويم و20 كم من مدينة بناروية و26 كم من مدينة شهر بير و211 كم من مدينة شيراز مركز محافظة فارس جنوب إيران.

ولم ترد حتى الآن أي تقارير حول وقوع أضرار محتملة ناجمة عن الهزة.

وفي وقت سابق، نقلت الأنباء عن هيئة المسح الجيوفيزيائي الأمريكي (USGS)، أنه تم تسجيل هزات أرضية بقوة 5.0 درجات بالقرب من مدينة كيميروفو في مقاطعة كيميروفو في سيبيريا.

وذكرت الهيئة، أن هذا الزلزال وقع في الساعة 20:41 بالتوقيت العالمي (23:41 بتوقيت موسكو)، وكان مركزه على بعد 125 كيلومترا شمال غرب كيميروفو، وعلى بعد 36 كيلومترا من قرية إنسكوي، و 42 كيلومترا من مدينة كيسيليفسك، وبؤرته على عمق 14.8 كيلومتر

وعلى صعيد آخر، أعلن معهد المغرب للجيوفيزياء مؤخرًا عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 4.1 درجة بمقياس ريختر اليوم، بإقليم الدريوش.

وأفاد بيان للشبكة المغربية للمراقبة والإنذار الزلزالي التابعة للمعهد أن الهزة التي حدد مركزها بعرض ساحل إقليم الدريوش، وقعت عند الساعة الثامنة مساء و54 دقيقة و01 ثانية (توقيت جرينيتش+1).

وأضاف البيان أن الهزة سجلت على عمق 25 كيلومترا، عند التقاء خط العرض 35.517 درجة شمالا، وخط الطول 3.621 درجة غربا.

وفي أبريل الماضي، أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بتسجيل هزة أرضية بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر في ولاية ألاسكا الأمريكية.

وتم رصد الهزة عند الساعة 18:10 بتوقيت جرينتش، وكان مركزها على بعد 27 كم جنوب شرقي مدينة كانتويل في ألاسكا وعلى عمق 77.7 كيلومتر.