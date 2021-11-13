السبت 13 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ضوابط إلحاق عمالة جديدة بالجهاز الإداري للدولة

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

تعليمات جديدة أصدرتها الحكومة لتنظيم إجراء التعاقدات مع العمالة من خارج الجهاز الإداري للدولة، تحت أي بند من بنود الموازنة العامة للدولة أو إلحاق أي عمالة تحت أي مسمى أيًا كان مصدر تمويلها.

وفيما يلي نرصد أبرز تلك التعليمات:

  • حظر إجراء أي نوع من أنواع التعاقدات بموجب قرارات منفردة من الجهة الإدارية تحت أي مسمى أيا كان مصدر تمويلها.
  • عدم الاعتداد بأي تعاقدات جديدة إلا بعد دراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية، وموافقة رئيس مجلس الوزراء.

يأتي قرار حظر التعاقدات دون موافقة رئيس الوزراء وتفعيلًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، على خلفية رصد قيام بعض الوحدات والجهات بإجراء تعاقدات دون الحصول على موافقة رئيس الوزراء.

تسري تعليمات حظر التعاقدات على كافة الوزارات والمحافظات والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والمستقلة والأجهزة المستقلة والمجالس القومية.

تلتزم الجهات الإدارية بمركزية الإعلان عن الوظائف والمفاضلة بين المتقدمين على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.

تتوقف الموافقة على الإعلان عن وظائف شاغرة في ضوء ما يتوافر لدى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية من بيانات حول العجز والفائض في التخصصات على مستوى الجهاز الإداري للدولة والدرجات الشاغرة والممولة وحجم التمويل المتاح لسد العجز في بعض الوظائف.

أقرت نظام جديد لشغل الوظائف العامة منذ نهاية عام 2016، والذي حظر إصدار أي قرارات منفردة بتعيين موظفين جدد دون إجراء مسابقة مركزية يعلن عنها موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها، وتتم المسابقة بشكل إلكترونية دون تدخل بشرى تحت إشراف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان، وعند التساوي يقدم الأعلى في المؤهل، فالأقدم في التخرج، فالأكبر سنًا.

التنظيم والإدارة الحكومة تعاقدات قانون الخدمة المدنية المالية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عالِم ينشر الجهل

الأكثر قراءة

الداخلية تكشف كواليس «مشاجرة الجيرة» على فيسبوك بالقاهرة

الكنيسة تتبرأ من زكريا بطرس: انقطعت صلته منذ 18 عامًا

ضوابط إلحاق عمالة جديدة بالجهاز الإداري للدولة

الصحة: لا توجد وفيات بسبب لدغات العقارب في أسوان

خسائر الأمطار.. إصابة 80 شخصًا إثر تعرضهم للدغات العقارب وانهيار المنازل فى أسوان

نائب محافظ سوهاج يلتقي بأعضاء مبادرة «شباب يدير شباب YLY»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

كيف تلاعبت «السوشيال ميديا» بمنظمات ووسائل الإعلام الدولى؟

ماجد حبته

مصير الكوكب فى عهدة مصر

د هند جاد

قاموس «هى».. الاختيارات والمشاعر

د. منى حلمى

مصر وطنى وعملية «غسيل» حضارة عاجلة

علي سعدة

وطنيتهم ووطنيتنا

مؤمن المحمدي

خطأ شائع ومتكرر!

محمد عبدالعزيز

من يذكر مصر الأخرى؟

صفاء النجار

أدعو الحكومة لحظر فيسبوك أسبوعًا فى الشهر

صور

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل ثلاثة فلسطينيين فى الضفة الغربية

«التحرير الفلسطينية»: ازدواجية المعايير فى مجلس الأمن تشجع إسرائيل على الاستيطان

5 أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم 122