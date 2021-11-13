عمداء الكليات يفتتحون معارض وزارة الأوقاف للكتاب بجامعة الأزهر

افتتحت جامعة الأزهر، معرض الكتاب الذي يقيمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف بجامعة الأزهر، بكليات: «اللغة العربية – الدارسات الإسلامية بنات – الدراسات الإنسانية» اليوم السبت، حيث افتتح الدكتور غانم السعيد غانم، عميد كلية اللغة العربية معرض الكتاب بالكلية، والدكتورة تحية أبو شعيشع عميد كلية الدراسات الإنسانية بافتتاح معرض الكتاب بالكلية، والدكتورة فاطمة رجب وكيل كلية الدراسات الإسلامية للبنات بافتتاح معرض الكتاب بالكلية.

يأتي ذلك في ضوء التعاون المثمر بين جامعة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في ضوء نشر الفكر الوسطي المستنير، ومواجهة الفكر المتطرف، وخدمة للطلاب والراغبين في التزود بالثقافة الإسلامية المستنيرة.

وذلك بحضور عدد من أساتذة وطلاب الجامعة، وخلال الافتتاح قدم الجميع الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على إقامة مثل هذه المعارض، مشيدين بإصدارات وزارة الأوقاف، وشهد المعرض إقبالاً كثيفا على إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بما يعكس اهتمام المجتمع بالتزود بالثقافة الوسطية، وثقة الجميع في إصدارات وزارة الأوقاف.



حيث يقدم المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، باقة متميزة من أهم وأحدث إصدارات وزارة الأوقاف، وذلك بأسعار تنافسية وتخفيضات كبيرة ، ويسر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن يعلن عن الخصومات التالية:



- خصم 25 % على جميع الإصدارات والمطبوعات الحديثة العربية والمترجمة.

- خصم 20 % على جميع الموسوعات وكتب التراث والمنتخب في تفسير القرآن الكريم عربي ولغات.

- خصم 50% على أسطوانات CD – DVD.



كما قدم المجلس هدية أسطوانة مدمجة على كافة الفواتير البالغة مائة جنيه فأكثر، و2 أسطوانة مدمجة على المبيعات البالغة مائتي جنيه فأكثر، وعددًا من المجلات الصادرة عن المجلس، وقد شهدت كل هذه المعارض إقبالا كبيرا من الطلاب على إصدارات الأوقاف لجميع المعارض المقامة.