السبت 13 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

رئيس الوزراء يترجل فى شوارع قرية عامر بالسويس ويجرى حوارًا مع الأهالى

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

أهالي القرية يعربون عن سعادتهم بتواجد الحكومة في قريتهم لمتابعة المشروعات على أرض الواقع
 

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته لمحافظة السويس، أعمال تطوير ورفع كفاءة قرية عامر بحي الجناين.
وخلال جولته بأرجاء القرية، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، حول مشروعات تطوير القرية، حيث أشار المحافظ إلى أن قرية عامر تمثل اعتماد أول حيز عمراني لقرية بالمحافظة، مع بدء اعتماد الأحوزة العمرانية للقرى خارج الحيز العمراني بالقطاع الريفي.
وترجل رئيس الوزراء في شوارع القرية، للوقوف على حجم الأعمال التي يتم تنفيذها لتطوير القرية بأكملها، وفي أثناء ذلك أجرى حواراً مع أهالي القرية حول أعمال التطوير التي يتم تنفيذها، متسائلا عن مستوى رضائهم عنها، حيث أعرب الأهالي عن رضائهم عن أعمال التطوير الجارية، مرحبين بحرص الحكومة على متابعة المشروعات بقريتهم على أرض الواقع، كما تحدث الدكتور مصطفى مدبولي مع مجموعة من شباب القرية واستفسر منهم عن مقترحاتهم وطلباتهم بخلاف تقديم الخدمات الأساسية، حيث أعرب الشباب عن رضائهم عن أعمال التطوير والخدمات المقدمة، خاصة الملاعب التي تم إنشاؤها، والتي تعمل على استغلال طاقاتهم وتنمية مواهبهم.
من ناحيته، أشار الدكتور عبدالله رمضان، نائب محافظ السويس، إلى بدء تنفيذ خطة التطوير لجميع شبكات المرافق بالقرية، والتي تشمل مياه الشرب، والصرف الصحي، والكهرباء، والغاز الطبيعي، والاتصالات، تمهيدا لتنفيذ أعمال الرصف والانترلوك، والإنارة والتجميل، منوها إلى الانتهاء من أعمال شبكات الصرف الصحي، وجار استكمال باقي المرافق، كما سيتم تحويل جميع خطوط الكهرباء الهوائية إلى أرضية، لافتا إلى أن معدل تنفيذ مشروع تطوير القرية يصل إلى 90%.
من جانبهم، أشار مسئولو الشعبة الهندسية بالجيش الثالث، الذين يتولون الإشراف على التنفيذ، إلى أن أعمال تطوير قرية عامر تأتي في إطار الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات لأهالي المحافظة، مشيرين إلى أنه تم اعتبار قرية عامر نموذجاً للتطوير سيتم تعميمه على القرى الأخرى بالمحافظة.
وأوضحوا أنه تم استلام موقع المشروع خلال سبتمبر الماضي، وتم تجهيز اللوحات التصميمية اللازمة للعمل بالمشروع، وتم على الفور البدء في تنفيذ الأعمال، حيث تم الانتهاء من أعمال الصرف الصحي بالقرية، والتي شملت مد خطوط صرف صحي بطول يصل إلى أكثر من 10.5 كم بأقطار مختلفة من 16 بوصة، إلى الوصلات المنزلية بقطر 6 بوصة، كما تم تنفيذ أكثر من 700 غرفة تفتيش وأكثر من 300 مطبق دائري على أعماق مختلفة.
كما تم التنويه إلى أنه جار استكمال تنفيذ أعمال المرافق بمختلف مناطق القرية، بجانب رصف وإنارة الطرق الداخلية بها.  
وأشار الدكتور مصطفي مدبولي إلي شكوى مواطنى محافظة الإسماعيلية من قلة الأماكن الترفيهية والمفتوحة بها، على الرغم من كونها مدينة شاطئية، لافتاً إلى أن المحافظ وبالتعاون مع الجهات المعنية قاموا بتنفيذ معدلات كبيرة من أعمال التطوير في المشروعات التي تضمنت "ممشي أهل السويس"
 

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وائل لطفي

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