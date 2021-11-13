السبت 13 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهم بإجبار شاب التوقيع على إيصالات أمانة بحلوان

حبس متهم
حبس متهم

جددت محكمة جنح حلوان، اليوم السبت، حبس المتهم بإجبار شاب التوقيع على إيصالات أمانة، بسبب خلافات سابقة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كانت كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات واقعة التعدي على أحد الأشخاص وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بحلوان.

وتلقى قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، بتضرره من أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم؛  لقيامه بالتعدي عليه بالضرب وإكراهه على التوقيـع على 3 إيصالات أمانة حال تواجده بالشقة سكن المشكو فى حقه، بسبب خلافات سابقة بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط الإيصالات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.

حلوان ايصالات أمانة شاب تجديد حبس محكمة جنح حلوان خلافات سابقة التحقيقات

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متحف لـ«قرافات» القاهرة

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