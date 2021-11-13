السبت 13 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

غدًا.. تكريم اسم الراحل «نجيب سرور» بمقر المركز القومي للمسرح

نجيب سرور
نجيب سرور

يتسلم فريد نجيب سرور؛ درع تكريم المهرجان بدورته الـ13 "دورة الآباء" وشهادة تقدير بإسم والده الراحل،  وذلك في الخامسة مساء غدًا الأحد بمقر المركز القومي للمسرح بالزمالك، وذلك تحت رعاية وزير الثقافة دكتور إيناس عبد الدايم وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال، وبحضور الفنان القدير يوسف إسماعيل رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري.

يذكر أن الدرع التذكاري وشهادة التقدير قد تسلمهما الفنان القدير ياسر صادق رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ وتم إيداعهما في المركز القومي للمسرح بالتنسيق مع العائلة، وذلك خلال تكريم المهرجان لاسم الشاعر الكبير الراحل نجيب سرور.

دكتور إيناس عبد الدايم رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى المخرج الكبير خالد جلال الفنان القدير يوسف إسماعيل فريد نجيب سرور

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