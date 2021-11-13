سفن أسطول البحر الأسود الروسى تُشارك فى تدريبات بحرية بالجزائر

وصلت مجموعة من سفن أسطول البحر الأسود الروسي، من التجمع الدائم للبحرية الروسية بالبحر الأبيض المتوسط إلى ميناء الجزائر لتشارك في التمرين الدولي "مناورات بحرية مشتركة - 2021" مع سفن البحرية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وأشارت قناة "زفيزدا" لسان حال وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إلى أن المفرزة مكونة من الفرقاطة "الأدميرال جريجوروفيتش" وسفينة الدورية "دميتري روجاتشيف" وزورق الإنقاذ "SB-742"، موضحة أن التمرين سيستمر حتى 20 نوفمبر الجاري.

وأضافت أنه خلال المرحلة البرية ستجري طواقم السفن الروسية والجزائرية تدريبات على الاتصالات وجلسات إحاطة عن العمل المشترك وتدريب فرق التفتيش وتمرينا إيضاحيا حول السيطرة على الأضرار.

ونوهت البحرية الروسية بأن الغرض من التمرين هو العمل على إجراءات مشتركة لقوات بحرية البلدين لتعزيز الأمن في المنطقة وتطوير التعاون العسكري الروسي الجزائري وتبادل الخبرات بين الأساطيل في أداء مهام محددة وتخطيط وتنسيق أنشطة التدريب البحري المشترك.

وذكرت "زفيزدا" أنه وفقا للبروتوكول المتفق عليه بين الطرفين، سيقود التمرين من الجانب الجزائرى قائد المنطقة الوسطى للبحرية الجزائرية العميد بحري قائد نور الدين، كما تم تعيين الأميرال فيكتور كوتشيمازوف، قائد قاعدة نوفوروسيسك البحرية لأسطول البحر الأسود، كقائد للتمرين من الجانب الروسي.

ويشارك في التمرين من البحرية الجزائرية الفرقاطة "حراد" وعلى متنها مروحية، وسفينة التدريب "لا سومام" ، وسفينة الإنقاذ "المنجد"، وطائرة دورية ومروحية للبحث والإنقاذ.