السبت 13 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا: الاتهامات الموجهة لموسكو بشأن اللاجئين منافية للعقل

اللاجئين
اللاجئين

قال مبعوث حقوق الإنسان بوزارة الخارجية الروسية، جريجوري لوكيانتسيف، إن الاتهامات الموجهة لروسيا بشأن وضع اللاجئين من الشرق الأوسط على الحدود البيلاروسية البولندية "منافية للعقل".
وأضاف لوكيانتسيف - حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية - أن "جوهر هذه الاتهامات يشبه نوعا من الوضع السخيف.. جميع الاتهامات في هذا الصدد موجهة إلى دولة واحدة (بيلاروسيا) على الرغم من وجود اتهامات بالفعل بأننا (روسيا) لدينا يد في هذا الأمر، وهو أمر سخيف بشكل عام".
وتابع: "قلنا أيضا، أمس الجمعة، إنه لا ينبغي أن نبحث عن المذنبين حيث لا وجود لهم، وإذا كانت هناك قضايا إنسانية، فيجب حلها بشكل ثنائي".
وأردف لوكيانتسيف: "تم إبلاغنا بأنه من بين أولئك الموجودين على الحدود أو الذين عبروها بالفعل، هناك مواطنون يُزعم أنهم من الاتحاد الروسي، ولكن لسبب ما لم نتلق أي مناشدات وطلبات محددة بأسماء محددة من قبل وكالات إنفاذ القانون التابعة لكل من يقول".
وتفاقمت أزمة المهاجرين على حدود بيلاروسيا مع لاتفيا وليتوانيا وبولندا في 8 نوفمبر، واقترب عدة آلاف من اللاجئين من الحدود البولندية قادمين من الجانب البيلاروسي، وهم يخيمون في المنطقة الحدودية.
وحاول البعض منهم العبور إلى بولندا بقطع سياج من الأسلاك الشائكة. ويتهم الاتحاد الأوروبي بيلاروسيا بتعمد تصعيد الأزمة، ودعا إلى المزيد من العقوبات، ويناقش الاتحاد الأوروبي حاليا إمكانية تبني حزمة خامسة من العقوبات ضد بيلاروسيا.

موسكو الحدود البيلاروسية البولندية الخارجية الروسية بيلاروسيا الاتحاد الأوروبي لاجئون روسيا

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