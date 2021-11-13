السبت 13 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن يعرب عن قلقه إزاء الوضع على الحدود البيلاروسية - البولندية

بايدن
بايدن

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن قلقه إزاء الوضع القائم على الحدود البيلاروسية - البولندية.
وقال بايدن، في تصريح الصحفيين وفق ما نقله البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني اليوم السبت، "هذا يدعو لقلق شديد، لقد أخبرنا روسيا وبيلاروسيا بأننا قلقون"، وذلك ردا على سؤال عن تقييمه للوضع مع اللاجئين على الحدود.
كان آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا قد توجهوا نحو الحدود البولندية مع بيلاروسيا، في محاولة لاجتياز الحدود؛ فيما قامت السلطات البولندية بنشر الآلاف من الجنود وقوات حرس الحدود، لمنعهم من ذلك.
واتّهمت الدول الغربية، الأعضاء في مجلس الأمن الدولي في بيان مشترك أصدرته الخميس الماضي، بيلاروس بممارسة "استغلال منظّم للبشر" على حدودها مع بولندا بهدف "زعزعة استقرار الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي". 

وعلي صعيد اخر.. أعلنت بريطانيا، الجمعة، عن إرسال قوات إلى حدود بولندا، لمساعدتها في الأزمة مع بيلاروسيا. 

وكانت قد حذرت بولندا من تصعيد "مسلح" محتمل على حدودها مع بيلاروسيا مع سعي مئات المهاجرين إلى العبور إلى الاتحاد الأوروبي.

ونشرت بولندا قوات إضافية بعد أن حاولت حشود يائسة قطع سياج الأسلاك الشائكة الحدودي.

وتقول بولندا، والاتحاد الأوروبي، والناتو، إن بيلاروسيا مسؤولة عن المشكلة.

ومن جانبها، نفت وزارة الدفاع في بيلاروسيا صحة التصريحات البولندية، قائلة إنه لا أساس لها، واتهمت وارسو بانتهاك اتفاقيات بتعبئة الآلاف من الجنود على الحدود.

وشهدت بولندا وليتوانيا ولاتفيا، الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والناتو، زيادة في عدد الأشخاص الذين يحاولون دخول بلدانهم بشكل غير قانوني من بيلاروسيا في الأشهر الأخيرة، ويفد الكثير منهم من منطقتي الشرق الأوسط وآسيا.

واشنطن الحدود البيلاروسية - البولندية بايدن بولندا بيلاروسيا الولايات المتحدة

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