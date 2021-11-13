سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السبت 13-11-2021 فى البنوك المصرية

كشفت بيانات شاشات تداول العملات الأجنبية، استقرار أسعار الصرف ومنها سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في للبنوك، وذلك خلال فترة التعاملات، خاصة فى ظل تنامي الطلب على الدولار، والاهتمام الكببر من الاف المتعاملين،بمتابعة أسعار الصرف يوميا، لارتباط سعر الدولار الأمريكي بأسعار كثير من المنتجات الصناعية ومدخلات الإنتاج، والسلع الأساسية والاستهلاكية، مما يؤدى لاهتمام كافة البنوك العامة والخاصة بتوفير الدولار بالسوق المصرفي.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم

في السياق ذاته، إستمرت معدلات السحب على العملات الأجنبية في المعدلات الطبيعية، السبت، وفقاً لحالة العرض والطلب، نتيجة اهتمام مختلف البنوك العامة والاستثمارية بتوفير كميات الدولار لجميع المتعاملين، في ظل تحسن الأحوال الاقتصادية بعد تحرير سعر الجنيه.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

بالإضافة لذلك استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه عند مستوى 15.63 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف خلال تعاملات اليوم.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري



كذلك شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري ثباتًا عند مستوى 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع خلال التعاملات.

سعر الدولار في بنك مصر

كما سجلت شاشات التداول في البنوك، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر15.63 جنيه للشراء بينما سجل 15.73 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة

وأيضا أظهر تداول العملات الأجنبية استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى 15،75 جنيه للشراء بينما سجل 15،65 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

وكذلك كشفت التعاملات في بنك الإسكندرية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

كما بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري 15.65 جنيه للشراء بينما سجل 15.75 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك أبو ظبي

فى ذات الوقت، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 15.67 جنيه للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عوده

كما شهد سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع خلال التعاملات.



