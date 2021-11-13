كوريا الجنوبية تسجل 2325 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ظلت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية فوق مستوى ألفي إصابة لليوم الرابع على التوالي اليوم السبت في أعقاب تخفيف الإجراءات الرامية إلى إحتواء الفيروس .



وسجلت كوريا الجنوبية 2325 إصابة جديدة بكوفيد19-، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 393042، وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.



وسجلت كوريا الجنوبية 32 حالة وفاة جديدة بالفيروس لترتفع حصيلة الوفيات إلى 3083 وفاة.

وتلقى41.76 مليون شخص أو 81.3% من سكان البلاد البالغ تعدادهم 52 مليون نسمة أول جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بينما تم تطعيم39.37 مليون شخص أو 77.4% من السكان بشكل كامل.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد- 19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس و قلة توافر اللقاحات المضادة له.