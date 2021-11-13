«الصحة العالمية»: سكان تيجراى يموتون من الجوع ونقص الأدوية

حذر رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أمس الجمعة، من تفاقم الأوضاع الإنسانية في إقليم تيجراي شمال أثيوبيا، حيث قال: «إن إقليم تيجراي يخضع لحصار فعلي»، مشيرًا إلى أن سكانه يموتون من الجوع و نقص الأدوية، وفقًا لما نقلته وكالة «فرانس برس».

وأضاف: «أن منظمة الصحة العالمية لا تستطيع إرسال الإمدادات والأدوية إلى تيجراي؛ لأنها تحت الحصار المنظم»، مؤكدًا على أن المساعدة التي تقدمها المنظمة العالمية ومنظمات الإغاثة الأخرى المختلفة إلى تيجراي تضاءلت إلى «لا شيء تقريبًا»، في ظل الوضع الحالي في اُثيوبيا.

وأضاف: «لا دواء، والناس يموتون، ولا طعام، والناس يتضرعون جوعًا، ولا اتصالات»، مؤكدًا أن تيجراي معزولة تمامًا عن العالم لا وقود ولا نقود.

يأتي هذا فيما حذر وزير الحارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الجمعة، من انفجار داخلي في إثيوبيا إذا لم تحل الأزمة عبر الحوار.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد حذرت من خطورة تفاقم النزاع وإطالة أمده في إثيوبيا، قائلة إن هناك خطرًا ماثلًا بانقسام البلاد وتمزقها بشكل يهدد بالخراب المطلق، على خلفية الوضع في إقليم تيجراي وتصاعد المواجهات بين القوات الحكومية وقوات الإقليم والقوات المتحالفة معها.

وأضافت الصحيفة، في تقرير على موقعها الإلكتروني، الجمعة، أن الصراع امتد لشهور طويلة وتسبب في خسائر فادحة يتحمل المدنيون العبء الأكبر منها، معتبرة أن قوات الجيش الإثيوبي والقوات الإريترية والميليشيات المتحالفة معها ارتكبت العديد من الجرائم ضد المدنيين التي ترقى إلى جرائم التطهير العرقي.

وتابعت: «الحكومة الإثيوبية تشن حملة وحشية على إقليم تيجراي وارتكبت العديد من الانتهاكات ضد سكانه شملت العنف الجنسي والقتل الجماعي، حيث قتل الآلاف من المواطنين ونزح أكثر من مليوني شخص، فيما يواجه ما يقرب من مليون شخص مجاعة شديدة، هذه الفظائع أذهلت المجتمع وأثارت الانقسامات وعمقت الاستقطاب بالفعل في البلاد».