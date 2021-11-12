بعد زيارة «السيسي» لها.. معلومات عن منظمة اليونسكو للعلوم والثقافة

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر منظمة «اليونيسكو» في باريس، للمشاركة فى احتفالية المنظمة بمناسبة مرور 75 عامًا على تأسيسها.

«الدستور» ترصد معلومات عن منظمة اليونسكو في التقرير التالي:

تم إنشاء المنظمة في عام 1945 بهدف العمل على إيجاد الظروف المناسبة، لإحداث حوار ثقافي وحضاري بين شعوب العالم المتنوعة.

وتسعى المنظمة إلى الوصول للتنمية المستدامة، والتي تحث على الالتزام بحقوق الإنسان والقضاء على الفقر، وغيرها من القضايا الإنسانية التي يقوم عليها عمل المنظمة.

تاريخ إنشائها:

صدر قرار في عام 1921 بإنشاء لجنة عالمية للتعاون تتكون من أشخاص تم انتخابهم ثم تأسيس المؤسسة الدولية للتعاون في الشؤون التعليمية، وتم تمثيلها كجهاز تنفيذي للجنة في عام 1925.

وعام 1945، بدأ مؤتمر اتحاد وزراء التعليم بدراسة إمكانية إنشاء منظمة تختص في شؤون التعليم والعلوم.

وفي شهر نوفمبر 1945 تم إنشاء تلك المنظمة بالفعل ممثلة من 44 دولة، وتم في مؤتمر المنظمة التعليمية الثقافية تقديم فكرة إنشاء اليونيسكو وتم توقيع وموافقة 37 دولة عليها، وبدأت اليونيسكو عملها كلجنة تحضيرية في نوفمبر 1945 ليتم توقيعه من قبل 20 دولة عضو لهذه المنظمة في عام 1946.

أهداف منظمة اليونسكو:

1- اتخاذ كافة التدابير بهدف ضمان التنمية الثقافية المستدامة.

2- حماية التراث الثقافي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالمقتنيات الثقافية.

3- حل أزمة التعليم على مستوى العلم، التكنولوجيا، الهندسة والرياضيات التي يواجهها عالمنا اليوم.

4- الاستثمار في الشباب للحصول على تربية نوعية لسد الطريق على التطرف العنيف.

5- التأكيد على دور حرية التعبير والحصول على المعارف في مجالات التنمية المستدامة.

6- المساواة بين الجنسين واستقلالية المرأة من أجل التنمية والسلام المستدامين.

أدوات تعليمية

يذكر أن من أهداف المنظمة العمل على إيجاد أدوات تعليمية لمساعدة الناس على العيش كمواطنين عالميين بمنأى عن الكراهية والتعصب.

وتحرص على انتفاع كل طفل وكل مواطن بالتعليم الجيّدوتدعم الأواصر بين الشعوب، من خلال تعزيز التراث الثقافي ومفهوم التساوي بين الثقافات.

وتعزز المنظمة أيضاً البرامج والسياسات العلمية باعتبارها منابر لتحقيق التنمية وضمان التعاون، ولا تنفك تدافع عن حرية التعبير باعتبارها حقاً وشرطاً أساسيّين من أجل تحقيق الديمقراطية والتنمية.

ونظراً لدورها كمختبر للأفكار، فإنها تساعد البلدان على اعتماد معايير دولية، وتعدّ برامج لتعزيز التداول الحر للأفكار وتشاطر المعارف.