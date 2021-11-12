الجمعة 12 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

المستشار سعد السعدنى رئيسًا لنادى قضاة الإسكندرية

نادى القضاة
نادى القضاة

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادى القضاة بالإسكندرية، فوز المستشار سعد السعدني بمنصب رئيس النادي.
كانت الانتخابات أجريت اليوم وسط إجراءات احترازية مشددة ضد فيروس كورونا، بعدما اكتمل النصاب القانوني، حيث حضر أكثر من  ١٧٠٠ قاضٍ ومستشار من المجموع العام للقضاة بالإسكندرية وعددهم ٢٠٠٠ قاضٍ ومستشار ووكيل نيابة. 
وتنافس، اليوم الجمعة، من خلال ٦ لجان انتخابية ٢٩ مرشحًا من المستشارين والقضاة ووكلاء النائب العام على  ١٤ مقعدًا بمجلس إدارة نادي القضاة بالإسكندرية، وهي مقعد رئيس النادي و٣ مقاعد مستشارين و٥ مقاعد رؤساء محاكم وقضاة ومقاعد بالنيابة العامة.
 

رشيد عدن الانتخابات الإسكندرية المحاكم النائب العام انسحاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

متحف لـ«قرافات» القاهرة

الأكثر قراءة

بعد خسارة القمة.. تفاصيل اجتماع كارتيرون مع لاعبى الزمالك

«الداخلية» تكشف حقيقة فيديو يروج لذبح التلاميذ داخل مدرسة بقنا

ثلاثى هجومى يقود منتخب مصر أمام أنجولا فى تصفيات المونديال

الرئيس السيسى يطالب بتحديد مدى زمنى ملزم لخروج المرتزقة من ليبيا

بجلباب وكمامة.. مدير الرعاية الصحية ببورسعيد يتنكر لمتابعة الخدمة المقدمة للمواطنين

الرئيس السيسى: مصر تفخر كونها من الدول المؤسسة لليونسكو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

من يذكر مصر الأخرى؟

صفاء النجار

أدعو الحكومة لحظر فيسبوك أسبوعًا فى الشهر

عفاف السيد

«بناء التعليم»: ماراثون تفوز فيه مصر

ماجد حبته

ليبيا والرئيس فى باريس

مؤمن المحمدي

سوسو طرب وأشياء أخرى

عبد الرحيم طايع

المتاجرة بالمسيخ الدجال!

مدحت بشاى

واحة الفنون غير قابلة لحصار التطرف

د.كريمة الحفناوى

من أجل العدالة المناخية

صور

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

محطة تل أبيب

المزيد

سارة شريف تكتب: ضجيج فى المدينة المقدسة

إسرائيل: اشتباكات الحريديم واليهوديات عند حائط البراق هدفها الانقسام

5 أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم عن الطعام داخل سجون إسرائيل