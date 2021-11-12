المستشار سعد السعدنى رئيسًا لنادى قضاة الإسكندرية

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادى القضاة بالإسكندرية، فوز المستشار سعد السعدني بمنصب رئيس النادي.

كانت الانتخابات أجريت اليوم وسط إجراءات احترازية مشددة ضد فيروس كورونا، بعدما اكتمل النصاب القانوني، حيث حضر أكثر من ١٧٠٠ قاضٍ ومستشار من المجموع العام للقضاة بالإسكندرية وعددهم ٢٠٠٠ قاضٍ ومستشار ووكيل نيابة.

وتنافس، اليوم الجمعة، من خلال ٦ لجان انتخابية ٢٩ مرشحًا من المستشارين والقضاة ووكلاء النائب العام على ١٤ مقعدًا بمجلس إدارة نادي القضاة بالإسكندرية، وهي مقعد رئيس النادي و٣ مقاعد مستشارين و٥ مقاعد رؤساء محاكم وقضاة ومقاعد بالنيابة العامة.

