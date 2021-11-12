الجمعة 12 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«مياه بلبيس المرشحة» تحصل على شهادة الإدارة الفنية المستدامة (TSM)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قال المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إن محطة مياه بلبيس المرشحة حصلت على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM وذلك بعد اجتياز التفتيش الدقيق والشامل على جميع 5 أقسام بالمحطة للتأكد من استيفاء جميع اشتراطات ومعايير الشهادة وتعليمات التشغيل والصيانة القياسية، علاوة على ضبط الجودة والسلامة والصحة المهنية وإدارة الموارد البشرية.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن الشركة تحرص على تطوير محطاتها وتقديم خدماتها بأفضل جودة لتواكب التطورات الحديثة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، لافتاً إلى أن الشركة تضم 26 محطة مياه وصرف صحي حاصلة على شهادة الاعتماد الدولية TSM منهم 15 محطة مياه شرب و11 محطة معالجة الصرف الصحي.

يذكر أن شهادة TSM تشمل مجموعة من المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل للمحطات، وإتباع تعليمات التشغيل القياسية لجميع مراحل التشغيل بالمرفق، وتوافر مؤشرات الأداء شهرياً، وكذلك معايير المراقبة، وضبط الجودة والتي تتمثل في صيانة الأجهزة بصفة دورية.

ومن جانبه اكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أهمية حصول محطات مياه الشرب والصرف الصحي على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM، والتي تُعد مؤشراً لكفاءة عمل المحطات وضمان استدامة واستمرارية تقديم الخدمة بالشكل المطلوب، مشيداً بمجهودات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وأداؤها المتميز في تنفيذ المشروعات التنموية بنطاق المحافظة والقيام بأعمال الصيانة لخطوط وشبكات المياه والصرف بصفة دورية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتقديم كوب مياه نظيف لهم.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد هنأ المهندس عبد الشافي عبد العزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بمناسبة حصول الإدارة العامة للتدريب بالشركة على تجديد اعتماد شهادة الايزو 9001 - 2015، للعام الثالث على التوالي على مستوى أفرع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات، متمنيا لكافة العاملين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي المزيد من التفوق والنجاح.

خدمات مؤشر مستوى محافظة الصرف الصحي مؤشرات مشروعات محافظ تطوير مياه الشرب

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