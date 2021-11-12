الجمعة 12 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تطلب التحريات حول إصابة طفلين فى حريق شقة سكنية بالوراق

حريق شقة سكنية
حريق شقة سكنية

طلبت النيابة العامة بشمال الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية، حول إصابة طفلين إثر حريق شقة سكنية بمنطقة الوراق، نتيجة لتسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين.

كانت قوات الحماية المدنية، قد انتقلت لمكان الحريق وتمت السيطرة عليه ونقل المصابين الى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الوراق، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد ونتج عنها إصابة طفلين ونقلا إلى المستشفى.

- نصائح لتفادي نشوب الحرائق

يكون معدل انتشار الحرائق أكبر في درجات الحرارة المرتفعة الممثلة في فصل الصيف أكثر منها في فصل الشتاء؛ نظرًا لأن الحرارة تساعد على الاشتعال، فكلما زادت الحرارة زادت معها مؤشرات احتمالات زيادة وحدوث الحرائق، وهناك ما يطلق عليه الوقاية من الحريق، وأن أولى خطوات الوقاية من الحريق هي التأكيد على وصلات الكهرباء، حيث تكون معزولة بشكل جيد، والتأكيد على عدم حدوث شرارة في أي مكان في المنزل، ووجود طفاية حريق مناسبة للمكان، وأن يتعلم المواطن كيفية استخدامها.

قال اللواء ممدوح عبدالقادر، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية الأسبق، إن كثرة الحرائق في بداية الصيف ترجع إلى عدة أسباب، منها أجهزة التكييف التي يتعود المواطنون على استخدامها بكثرة في ذلك التوقيت من العام، حيث يستخدمونها مباشرة بعد إغلاقها طوال فترة الشتاء دون عمل أي صيانة لها، فمن الممكن أن يوثر ذلك على التوصيلات الكهربائية، وهو سبب معتاد يحدث نتيجة العديد من الحرائق، على حد قوله.

النيابة العامة الجيزة تحريات إصابة طفلين حريق شقة سكنية الوراق

رئيس التحرير

وائل لطفي

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