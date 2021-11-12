هند رستم.. كرهت لقب «ملكة الإغراء» وأُصيبت باكتئاب قبل رحيلها

في ذكرى ميلاد «مارلين مونرو الشرق»..

تحل اليوم الجمعة، ذكرى ميلاد واحدة من رموز الرومانسية ونجمات زمن الفن الجميل، وهي الفنانة هند رستم، التي لُقبت بـ"مارلين مونرو الشرق"، نظرًا للتشابه الملحوظ بينها وبين الممثلة الأمريكية مارلين مونرو، بشعرها الأشقر، وأنوثتها الطاغية.

نشأتها الفنية

ولدت هند حسين مراد، الشهيرة بهند رستم، لأب من أصل تركي، وأم مصرية في نوفمبر 1929 بمحافظة الإسكندرية، وبدأت حياتها الفنية كومبارسًا صامتًا في السينما المصرية في فيلم "أزهار وأشواك"عام 1947، وفيلم "غزل البنات" 1949، بعدها قدمت أدوارًا صغيرة في "الستات مابيعرفوش يكدبوا".

واستمرت في تقديم أدوار ثانوية في عدة أفلام، منها فيلما يوسف شاهين (بابا أمين) عام 1950 بطولة فاتن حمامة، و(أنت حبيبي) بطولة شادية عام 1957، وفي العام نفسه أدت أحد أدوار الشر في فيلم (لا أنام) لصلاح أبو سيف، ووصلت إلى قمة تألقها في "باب الحديد" عام 1958.

وقالت هند رستم، في أحد حواراتها، أنها تعلمت على يد فاطمة رشدي، حين اختارها حسن الإمام، للتمثيل أمامها، فتعلمت منها احترام المهنة والإخلاص لها، أما ماري كوين، فقد تعلمت منها حب الفن والتفاني فيه، إلا أن حسن الإمام، كان هو صاحب الفضل الأكبر في حياتها لأنه كان مكتشف النجوم.

وكرهت هند رستم، لقب "نجمة الإغراء" الذي أطلقه عليها النقّاد، وكذلك "ملكة الإغراء"، ودائمًا ما كانت تقول (منه لله مفيد فوزي، هو الذي أطلق عليا هذه الألقاب).

هند رستم

لحظات خاصة في حياتها

كانت هناك لحظات خاصة لهند رستم، روتها ابنتها "بسنت رضا" في لقاء تلفزيوني، حيث أكدت أن والدتها أصيبت بالاكتئاب بعد وفاة زوجها الدكتور محمد فياض.

وفي آخر عامين بعد رحيل زوجها، قررت هند رستم، إغلاق غرفة نومها بشكل نهائي ولم تكن تدخلها، وظلت تنام إلى جوار ابنتها في غرفتها، كما أنها كانت تتمنى الموت في كل لحظة بعد رحيل زوجها.

وقدمت هند رستم، ما يزيد عن 125 فيلمًا لكبار المخرجين أمثال يوسف شاهين، وصلاح أبو سيف، وفطين عبدالوهاب، وحسام الدين مصطفى.

وتزوجت هند رستم، مرتين؛ الأولى من المخرج حسن رضا، وأنجبت منه ابنتها "بسنت" ثم طلقت وتزوجت من الدكتور محمد فياض.

ورغم اعتزالها التمثيل منذ عام 1979، فإن أعمالها مازالت تحظى بحضور ملحوظ حيث قدمت أدوارًا متنوعة في أفلام "سيد درويش"، و"الراهبة"، و"الزوج العازب"، و"تفاحة آدم"، و"شفيقة القبطية"، و"ملكة الليل"، كما شاركت فنان الكوميديا إسماعيل ياسين، عددًا من أفلامه ومنها (ابن حميدو) و(لوكاندة المفاجآت)، وكان آخر أفلامها (حياتي عذاب) للمخرج المصري علي رضا، وكرمها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 1993.

ورحلت هند رستم، في 8 أغسطس 2011، إثر أزمة قلبية حادة، تاركة إرثًا فنيًا كبيرًا للسينما المصرية.