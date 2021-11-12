كوريا الجنوبية: تعافي الطلب المحلي تدريجيا وسط تخفيف قيود كورونا

أفادت وزارة المالية في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، بأنه من المتوقع أن يتعافى الطلب المحلي في البلاد تدريجيا حيث من المرجح أن تنتعش قطاعات الخدمات المباشرة وسط القيود المخففة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ورغم ذلك، ذكرت الوزارة في تقريرها الشهري عن التقييم الاقتصادي إن كوريا الجنوبية لا تزال تواجه مخاطر هبوط خارجي، بما يشمل مخاطر التضخم

العالمي وأزمة سلاسل التوريد، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية اليوم.

وأظهر التقرير أن الاقتصاد الكوري الجنوبي يتعافى في ظل صادرات قوية وتحسن سوق العمل، وأن هناك احتمالا أن تتحسن ظروف الطلب المحلي تدريجيا

حيث إن قطاعات الخدمات المباشرة ستتعافى وسط قيود الفيروس المخففة.

وبدأت كوريا الجنوبية تخفيف قيود مكافحة الوباء الشهر الجاري، في خطوتها الأولى من سياسة "التعايش مع كوفيد19-" حيث تم تطعيم أكثر من 70% من

سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة، بشكل كامل.

وعانى الطلب المحلي في كوريا الجنوبية من الركود في الربع الثالث حيث فرضت البلاد أشد القيود على الإطلاق بسبب عودة ارتفاع حالات الإصابة بكورونا.

وانخفض الإنفاق الخاص بمقدار 0.3 % في الربع الثالث مقارنة مع الربع السابق عليه، بعد أن ارتفع بمقدار 3.6 % على أساس فصلي في الربع الثاني.

وبحسب تقرير الوزارة، انخفضت المبيعات المحلية للسيارات بنسبة 18.8 % على أساس سنوي في أكتوبر لتواصل تراجعها للشهر الثامن على التوالي.

ومن المتوقع أن يسجل الإنفاق الخاص انتعاشا قويا في العام القادم بقيادة زيادة الاستهلاك في الخدمات على خلفية حملة التطعيم ضد كوفيد19-، وفقا لمعهد كوريا للتنمية.

وأبقى بنك كوريا المركزي على توقعاته لنمو الاقتصاد الكوري في العام القادم عند 4%، مشيرا إلى أن الزيادة في حالات الإصابة بكورونا من غير المرجح أن تؤثر بشكل كبير على الانتعاش الاقتصادي.

وتوقعت وزارة المالية أن ينمو الاقتصاد الكوري بمعدل 4.2 % هذا العام، ويتوقع صندوق النقد الدولي نموا قدره 4.3 % لكوريا الجنوبية.