اخر اخبار موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

مازالت آخر أخبار موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية تتصدر القائمة البحثية الرئيسية عبر محرك البحث العالمي جوجل منذ إعلان المملكة العربية السعودية عن تخفيض الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد فتح الطيران المباشر بين البلدين وكيفية الحصول على جرعات اللقاح للراغبين في السفر وعدد المصريين المقيمين في المملكة.



موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021

يترقب الملايين من المصريين أخبار فتح الطيران المباشر بين المملكة العربية السعودية ومصر لرغبتهم في العودة إلى أعمالهم عقب انتهاء إجازتهم حيث ينتظرون تيسير رحلات طيران مباشر بين البلدين ورفع اسم مصر من قائمة حظر استقبال الرعايا ليتمكنوا من العودة وممارسة أعمالهم بشكل طبيعي خاصة مع إصدار المملكة عدة قرارات بتخفيف الإجراءات الاحترازية في الحرم المكي الشريف وبجميع مدن المملكة وفقا لتقارير وزارة الصحة السعودية التي تؤكد انخفاض أعداد الإصابات ومن ثم أعداد الوفيات من جراء انتشار عدوى الفيروس القاتل.



رابط تسجيل بيانات الراغبين في السفر عبر موقع كورونا

خصصت وزارة الصحة المصرية موقعا إلكترونيا يمكن من خلاله تسجيل الراغبين في السفر للخارج بياناتهم للحصول على جرعات اللقاح المعتمدة وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة من خلال هذا الرابط ( من هنا)

اختيار أيقونة تسجيل بيانات المواطنين

كتابة بيانات الراغب في الحصول على اللقاح كاملة ( الاسم رباعي، الجنسية، الرقم القومي، الوظيفة، محافظة الإقامة، ..)

اختيار الفئة المستهدفة من اللقاح ( المسافرين للخارج)

كتابة بيانات التواصل رقم الهاتف المحمول

وصول كود تأكيد للطلب عبر الهاتف المحمول المسجل

تحميل صور بطاقة الرقم القومي

الضغط على زر الحفظ

استقبال رقم الطلب عبر الهاتف المحمول

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موعد فتح الطيران المباشر بين مصر والسعودية

عدد المصريين المقيمين في المملكة العربية السعودية

آخر أخبار موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية وعدد المصريين في المملكة من أكثر الكلمات البحثية عبر المنصات الإلكتروني حيث بلغ عدد المصريين العاملين في المملكة قرابة 2.9 مليون مواطن بمختلف المدن السعودية حيث تعد من أكبر الدول العربية لسفر المصريين يليها دولة الإمارات العربية المتحدة وفقا لمركز التعبئة والإحصاء.