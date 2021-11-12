الجمعة 12 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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مصر

«الري» تنجز تأهيل وتبطين 3181  كيلو متر من الترع المتعبة

تأهيل وتبطين الترع
تأهيل وتبطين الترع

تستمر قطاعات وزارة الموارد المائية والري، بجميع محافظات مصر، فى تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، على مدار اليوم، ليلا ونهارا، تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مارس من العام الماضي، ضمن خطة استراتيجية تحسين منظومة المياه.

- إحداث نقلة حضارية لترشيد الاستهلاك 


وانتهت الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، اليوم الجمعة، من تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين 3181،35  كيلو متر من الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه من المستهدف، وذلك لتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة والمساهمة فى مواجهة العديد من المشاكل مثل الهجرة غير الشرعية وأزمة عدم وصول المياه للنهايات. 


- الأولوية لقرى مبادرة "حياة كريمة " 


من جانبه قال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، إن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة يهدف إلى تحسين نوعية المياه والتى تنعكس إيجابياً على جودة المحاصيل وبالتالي على صحة المواطنين ، وفتح المجال أمام تصدير هذه المنتجات الزراعية.

كما أوضح غانم لـ  " الدستور"، ، إنه تم إعطاء أولوية لقرى مبادرة "حياة كريمة" والتى تستهدف القرى الأقل دخلاً، من خلال تحقيق عائد اقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة، والمساهمة فى مواجهة العديد من المشاكل مثل الهجرة غير الشرعية من خلال توفير فرص عمل حقيقية للشباب.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري ، إلى فائدة المشروع في زيادة عرض جسور الترع ، وهو الأمر الذي يسمح بإستغلال المساحات المتوفرة في تحسين حالة الطرق المجاورة أو زراعة الأشجار، بالإضافة إلى المساهمة فى إزالة التعديات على القطاع المائي من أحواض ومواسير مخالفة.
يستهدف المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، توفير مليار جنيه سنويا لصيانة وتطهير المجارى المائية ، بالإضافة إلى توفير 5 مليار متر مكعب من المياه سنويا يتم هدرها وفقدها فى الشبكة المائية التى تبلغ  33 ألف كيلو متر على طول مجرى نهر النيل.

عبدالفتاح السيسي مارس اقتصاد وزارة مشروع ترشيد الاستهلاك ترشيد استهلاك المياه اقتصادي

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