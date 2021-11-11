الخميس 11 نوفمبر 2021
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عالم

«الرئاسى الليبى»: برنامج زمنى لإنجاز خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد

محمد المنفي
محمد المنفي

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الأربعاء، أن خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، عملًا منوطًا باللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، لافتًا إلى أن اللجنة وضعت برنامجاً لإنجاز مهامها.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في منتدى باريس للسلام، اليوم، في فرنسا.

أوضح المنفي أن المجلس الرئاسي قد نجح في تنفيذ جميع الاستحقاقات التي أوكلت له، بما في ذلك استعداده لتسليم السلطة لاحقًا لجسم منتخب بانتخابات نزيهة مستقلة.

أضاف المنفي: "ليبيا كانت مقسمة وتشهد العديد من الصراعات، وقد نجح المجلس في تثبيت وقف إطلاق النار، كما تم الإعلان عن مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، الذي تزامن مع إطلاق سراح عدداً من الذين انتهت محكومياتهم".

وثمن المنفي الدور الفرنسي ودعوته لعقد مؤتمر باريس بشأن ليبيا، آملاً أن تساعد نتائجه الليبيين للوصول إلى الاستقرار والانطلاق نحو الانتخابات.

ووصل رئيس المجلس الرئاسي مساء أمس للعاصمة الفرنسية باريس، بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمشاركة في منتدى باريس للسلام، والمؤتمر الدولي حول ليبيا، الذي يلتئم، غداً الجمعة، بالعاصمة باريس.

الدبيبة يشارك في مؤتمر باريس

أعلن الناطق باسم الحكومة الليبية، محمد حمودة، الخميس، أن عبدالحميد الدبيبة، رئيس مجلس الوزراء الليبي، سيحضر مؤتمر باريس المزمع عقده حول الأزمة الليبية

وقال حمودة، إن رئيس الحكومة سيكون حاضرا في مؤتمر باريس حول ليبيا المزمع عقده، غدا، في فرنسا.

أضاف أن ليبيا من الدول المنظمة لمؤتمر باريس لا مستضافة، لذلك فإن دولة الاحتلال الإسرائيلي غير مدعوة لاجتماع يخص ليبيا، وتابع “أبرز بنود المؤتمر ستكون بشأن الانتخابات المقبلة ودعم المسار السياسي وإخراج المرتزقة من ليبيا”.

كما التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الثلاثاء الماضي، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة في طرابلس بمقر المجلس.

وبحث اللقاء آخر المستجدات السياسية على الساحتين المحلية والدولية، حسب بيان للمجلس الرئاسي الليبي.

كما تم خلال اللقاء مناقشة الاستعداد للمشاركة في مؤتمر باريس بشأن ليبيا الذي يعقد في فرنسا خلال أيام بمشاركة عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات، والمنظمات الدولية.

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