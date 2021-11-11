أبرزها المجوهرات والحزام.. إكسسوارات يجب امتلاكها

بغض النظر عن الموسم من المهم دائمًا أن يكون لديك مجموعة أساسية من الإكسسوارات التي من شأنها أن ترفع من إطلالتك وتكملها، ويمكن تحديثها بانتظام لتناسب أحدث الاتجاهات أو يمكنك اختيار القطع المتنوعة التي تناسب جميع المواسم، إليك أهم الإكسسوارات الضرورية لدي أي سيدة.

حقيبة اليد المثالية



حقيبة اليد الجلدية ذات الجودة العالية هي الإكسسوار الرئيسي لكل امرأة، كما أنا الشيء الوحيد الذي لن نغادر المنزل بدونه ونحتفظ بكل الضروريات بداخلها، ومن الأفضل أن يكون لديك حوالي 3 أحجام وأنماط مختلفة من الحقائب للاختيار من بينها، وإذا كان عليك اختيار واحدة، فإن حقيبة الكتف الكلاسيكية ستعطيك الشكل والأناقة المثاليان، وفقا لموقع fashion

المجوهرات تكمل إطلالتك



لا يكتمل أي زي بدون قطعة مجوهرات فريدة وارتداء بضع قطع متعددة الاستخدامات، حاولي ارتداء 2-3 عقد من طبقات لأعلى، و يمكنك أيضًا تجربة تكديس مزيج من الخواتم والأساور الجميلة لإكمال مظهرك ولا تنس أن زوجًا أساسيًا من الأقراط الحلقية رائعا كذبك، و هناك العديد من الخيارات للاختيار من بينها،كما أن زوج الأقراط المثالي يؤطر وجهك.

حزام كلاسيكي



الأحزمة قطعة متعددة الاستخدامات يمكن أن تحافظ على الجينز الخاص بك في مكانه كما تضفي شكلاً على السترة كبيرة الحجم، و يعد الحزام الكلاسيكي باللون الأسود أو البني من أساسيات خزانة الملابس .

قبعة أنيقة



القبعات ليست فقط للحماية من أشعة الشمس، وسواء كنت ترتدي قبعة من القش على الطراز العتيق على الشاطئ أو قبعة صغيرة محبوكة في قبعات الشتاء تعطيك مظهرا رائعا، ويشهد هذا الموسم ظهور قبعات التسعينيات بالإضافة إلى القبعات المرنة واسعة الحواف.

ساعة ذكية



الساعات عملية وأنيقة وتساعدك الساعات على أن تكوني أقل تشتيتًا بكثير من سحب هاتفك كل دقيقتين.

زوج من النظارات الشمسية



زوج أنيق كم النظارات الشمسية هو وسيلة رائعة للتألق بإمكانك تجريب زوجًا من النظارات الشمسية ذات الحواف السميكة.

إكسسوارات للشعر

شهدت عروض الأزياء لهذا العام عودة إكسسوارات الشعر المفضلة فشاهدنا المشابك، والرابطات الكبيرة الحجم، وشرائح الشعر، وتعتبر إكسسوارات الشعر الملتوية طريقة بسيطة لإضفاء لمسة لطيفة على مظهرك، فهي مثالية للسهرات والمهرجانات والحفلات.