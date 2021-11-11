أكثر الرجال إثارة.. أبرز نجوم هوليوود في قائمة بيبول الأمريكية

قرّرت مجلة بيبول الأمريكية منح لقب أكثر رجال العالم إثارة لهذا العام للممثل الأمريكي بول رود (52 عامًا)، وضمّت قائمة بيبول للرجال الأكثر إثارة عدد من نجوم هوليوود البارزين على مر السنين وهم:

إدريس إلبا

في 2018، منحت مجلة بيبول الممثل البريطاني إدريس إلبا جائزة أكثر رجال العالم إثارة، وأصبح إلبا الرجل رقم 33 الذي يحقق اللقب، كما ظهر على غلاف المجلة مع عبارة "الرجل الأكثر جاذبية على قيد الحياة".

أصبح البريطاني الذي يبلغ من العمر 46 عامًا، ذو الأصول الأفريقية ثالث رجل من البشرة الداكنة يفوز باللقب، بعد الممثل الأميركي دينزل واشنطن في 1996، والمُصارع والممثل الأمريكي دوين جونسون "ذا روك" في 2016.

براد بيت

فاز براد بيت باللقب مرتين من قبل كأكثر الرجال اثارة على قيد الحياة خلال عامي 1995 و2000، كما دخل ضمن التصنيف أكثر من مرة مع أشهر نجوم ورياضيين العالم.

جورج كلوني

في 2006، فاز كلوني أو كما كان يلقب أكثر العزاب جاذبية في هوليوود باللقب وذلك قبل زواجه من المحامية اللبنانية أمل علم الدين.

برادلي كوبر

في 2011، فاز كوبر باللقب بعد نجاحه في عدد كبير من الأعمال السينمائية.

توم كروز

واحد من أكثر ممثلي هوليوود جاذبية وحَظى بشعبية واسعة في فترة التسعينيات، بسبب وسامته وقدرته الهائلة على التمثيل وتقمص الأدوار وفاز باللقب عام 1991.

دوين جونسون

الشهير بـ"ذا روك" فلم يكتفي بكونه أعلى ممثلي هوليوود أجرا وأكثرهم ضخامة، بل حصل على اللقب عام 2016.

ميل جيبسون

حاز الممثل الأمريكي ميل جيبسون على اللقب 1985، فكان من أوائل من حصلوا عليها بعد أن حقق شهرة وشعبية واسعة خلال فترة الثمانينات وتسعينيات القرن الماضي.

وفاز باللقب مات دامون 2007، وجوني ديب عام 2009، والكندي رايان رينولدز 2010، والممثل الأمريكي تشاننج تتاوم عام 2012.