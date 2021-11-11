قضية انتهاك الخصوصية تكشف «تضليل ميجان ماركل»

كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية، كواليس جلسة المحاكمة التي عقدت أمس في القضية التي أقامتها دوقة ساسكس السابقة ميجان ماركل ضد صحيفة "ميل أون صنداي" البريطانية، والتي اتهمت فيها الصحيفة بانتهاك خصوصيتها ونشر رسالة بينها وبين والدها وهو الأمر الذي تنفيه الصحيفة.

ورفعت ميجان الدعوى بعد نشر الصحيفة 5 مقالات نشرت أجزاء من رسالة "شخصية وخاصة" أُرسلت إلى والدها ، توماس ماركل ، في أغسطس 2018.

وقالت الصحيفة إن دوقة ساسكس اعتذرت عن تضليل المحكمة قائلة إنها نسيت أنها سمحت لرئيس العلاقات العامة بإحاطة مؤلفي السيرة الذاتية فاينديج فريدوم بتفاصيل الخطاب.

وأضافت أن ميجان اعتذرت في المحكمة لعدم تذكرها تفويض أحد كبار مساعديها بإطلاع مؤلفي السيرة الذاتية غير الرسمية لها ولزوجها الأمير هاري.

وقدمت ميجان بيانًا للمحكمة قالت فيه إنها لا تتذكر رسائل البريد الإلكتروني بينها وبين السكرتير الصحفي آنذاك جيسون كناوف، حول الخطاب غير المصرح به.

وأكدت الصحيفة، أن بيان ميجان جاء بعد أن علمت محكمة الاستئناف، أن قال وزير الاتصالات السابق للزوجين الملكيين أنه قدم معلومات إلى مؤلفي السيرة الذاتية، أوميد سكوبي وكارولين دوراند.

وقال كناوف، إن الكتاب "نوقش على أساس روتيني، والذي تمت مناقشته مباشرة مع الدوقة عدة مرات شخصيًا وعبر البريد الإلكتروني".

كما ناقش مقابلة المؤلفين لتقديم معلومات أساسية عن الكتاب وادعى أن ميجان زودته بعدة نقاط إحاطة لمشاركتها معهم.

ويدعي كناوف أنه أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى زوج ميجان، الأمير هاري، بشأن الاجتماع، الذي رد عليه الدوق: "أوافق تمامًا على أنه يجب أن نكون قادرين على القول إنه ليس لدينا أي علاقة بهذا الكتاب، ولكن يجب إعطائي السياق المناسب والخلفية التي تساعد في نشر بعض الحقائق".

واعتذرت ميجان عن تضليل المحكمة بشأن ما إذا كان "كناوف" قدم معلومات لمؤلفي الكتاب في بيانها للمحكمة أمس الأربعاء.

وقالت: "أوافق على أن كناوف قد قدم بعض المعلومات إلى مؤلفي الكتاب وأنه فعل ذلك بعلمي، من أجل الاجتماع الذي خطط لعقده مع المؤلفين بصفته سكرتير الاتصالات ولكن مدى المعلومات التي شاركها غير معروف بالنسبة لي".

وتابعت: "عندما وافقت على المبدأ لم تسمح لي الفرصة للاطلاع على رسائل البريد الإلكتروني هذه وأعتذر للمحكمة عن حقيقة أنني لم أتذكر هذه الرسائل المتبادلة في ذلك الوقت، لم يكن لدي أي رغبة أو نية على الإطلاق في تضليل المدعى عليه أو المحكمة ".

وقضت المحكمة العليا بأن الخطاب غير قانوني وبالتالي تجنب الحاجة إلى محاكمة، لكن الصحيفة البريطانية طعنت في هذا الحكم، بحجة أن القضية يجب أن تذهب إلى المحاكمة بشأن ادعاءات ميجان بما في ذلك انتهاك الخصوصية وحقوق النشر.

وأفادت وكالة أسوشيتد برس أن أندرو كالديكوت محامي الصحيفة أخبر القضاة أن المراسلات بين ميجان وكناوف تظهر أن الدوقة تشتبه في أن والدها قد يسرب الرسالة إلى الصحفيين.

وقال كالديكوت إن الرسالة "صُممت مع أخذ القراء في الاعتبار وأن ميغان كانت سعيدة باطلاع الجمهور على هذه الرسالة او إذا ما قام والدها بتسريبها".

ونقل عن إفادة شاهد قال فيها إن الدوقة "طلبت مني مراجعة نص الرسالة قائلة:" ​​من الواضح أن كل ما قمت بصياغته هو على أساس أنه يمكن تسريبه ".

وقال كناوف إن ميجان سألت عما إذا كان ينبغي لها أن تخاطب والدها في الرسالة بـ "أبي" ، مضيفة أنه "في حالة حدوث تسرب، فإنها ستجذب قلوب الجماهير لها".