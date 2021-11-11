رئيس الوزراء يفتتح مركز خدمات المستثمرين بالوادي الجديد

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قبل قليل، مركز خدمات المستثمرين بمحافظة الوادي الجديد، يرافقه عدد من الوزراء والمسئولين.

واستقبل رئيس الوزراء عددًا كبيرًا من طلاب الجامعة كنوع من التشريف له، وتوقف رئيس الوزراء عند كلية الطب البيطري، وسأل الطلاب عن احتياجاتهم، ومطالبهم، ثم استكمل رئيس الوزراء جولته لتفقد عدد من الكليات التي يجري إنشاؤها حاليًا.

وفي وقت سابق، صرح اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بأن زيارة رئيس الوزراء تستمر لمدة 7 ساعات يقوم خلالها رئيس الوزراء بافتتاح قاعة كبار الزوار بمطار الخارجة، وتفقد مشروع 30 يونيو الحكومي المميكن، وإطلاق مشروع توصيل الغاز لـ14 ألف أسرة.

وكشف في تصريحات له عن الترتيب لزيارة موسعة لرئيس الوزراء اليوم تستمر نحو 7 ساعات، مشيرًا إلى أنه في محافظة الوادي الجديد نجحت الحكومة في ضخ استثمارات للارتقاء بالبنية الأساسية فيما لا يقل عن 50 مليار جنيه من 2016 وحتى الآن، وأن هذا ساهم بشكل مباشر في زيادة حجم الاستثمار الزراعي والصناعي والخدمي بالمحافظة.

كما يتفقد مدبولي مشروع مبادرة الحرير والصوب الزراعية، وتفقد مجمع إنشاء الكليات لجامعة الوادي الجديد بمنطقة الكيلو 10، وافتتح ممشى الدراجات وافتتح مكتب خدمات المستثمرين وافتتح المدرسة اليابانية، وتفقد مبنى كلية الطب، وتفقد مبنى التأهيل الاجتماعي وافتتح مكتب بريد الخارجة، وتفقد مجمع التمور وزيارة مشروع فوسفات أبوطرطور، واستمع إلى مشروع إعادة تأهيل خط السكة الحديد أبوطرطور/ سفاجا.

يأتي ذلك في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بمتابعة سير المشروعات ومدى إنجازها على الأرض والعمل على تذليل أي عقبات قد تؤخر إنجاز الأعمال.