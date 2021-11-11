عيوب التصنيع تجبر 5 شركات على استدعاء أكثر من 135 ألف سيارة بكوريا الجنوبية

أعلنت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، قرار 5 شركات لتصنيع واستيراد السيارات استدعاء 135577 سيارة؛ بسبب عيوب في بعض الأجزاء.

وبحسب الوزارة ستستدعي شركة كيا كورب الكورية الجنوبية 133137 سيارة من طرازي مينيفان وكيه 7 الصالون، بعد اكتشاف احتمال تسرب سائل التبريد؛ بسبب التصميم غير الملائم للخرطوم الذي يربط مضخة المبرد الإضافية، مما يمكن أن يؤدي إلى نشوب حريق في السيارة في بعض الحالات.

وتعتزم فورد كوريا للمبيعات والخدمات استدعاء 2018 سيارة من نوع لينكولن أفياتور الرياضية متعددة الاستخدامات بسبب عدم إحكام كبلات البطاريات ما قد يسبب حريقا أيضا.

أما فرع شركة السيارات الفارهة الألمانية بي إم دابليو كوريا، فتعتزم استدعاء 197 سيارة، بينها عدد من سيارات آي. إكس- إكس درايف 40 بسبب خلل في برنامج التحكم في صندوق السيارة الخلفي.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن هانبول موتور لاستيراد السيارات ستستدعي 61 سيارة، بما يشمل سيتروين دي إس 7 كروس باك؛ بسبب عيب بالمقبض في المقعد الخلفي عند فتح الوسادة الهوائية.

كما تستدعي شركة دايجون، المستورد المحلي لكواساكي للدرجات النارية 164 مركبة ذات عجلتين بما يشمل دابليو 800، بسبب تفكك الأجزاء التي تربط المحرك وأنبوب العادم.

وأظهرت بيانات الجمعة، أن صادرات كوريا الجنوبية من السيارات، قفزت بنسبة 71.9% على أساس سنوي في الربع الثاني، بفضل الطلب القوي على السيارات السيدان والمركبات الصديقة للبيئة.

ووصلت قيمة شحنات السيارات الصادرة من البلاد إلى 10.7 مليار دولار أمريكي في الفترة من أبريل إلى يونيو العام الجاري، مقارنة بـ6.25 مليار دولار في العام السابق، وفقًا للبيانات التي جمعتها هيئة الجمارك الكورية.