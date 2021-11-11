وزير الري: مواصلة التصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات على مجرى النيل

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن الوزارة تواصل التصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه دمياط ورشيد ، وإزالتها الفورية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن ، لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة الاستخدامات .



وأشار “عبدالعاطي”، في بيان اليوم الخميس، إلى إزالة أكثر من ٤٦٠٠ حالة تعد على نهر النيل، بخلاف أكثر من ١١٠٠٠ حالة تعد على الترع والمصارف، في إطار الحملات الموسعة للإزالات الجارية حاليًا، وبلغ إجمالى التعديات المزالة على نهر النيل منذ انطلاق حملة انقاذ نهر النيل ما يقرب من ٧٠ ألف حالة.



ولفت إلى أنه وفي إطار الإجراءات الإستباقية لإزالة المخالفات في مهدها، قامت أجهزة وزارة الموارد المائية والرى بإيقاف تعدى بنجع صفرة بمركز إخميم بمحافظة سوهاج عبارة عن أعمال حفر فى المنطقة المحظورة تمهيداً لصب أساسات مبنى عليها ، حيث تم ردم ما تم حفره بالتنسيق مع الوحدة المحلية بمركز ومدينة إخميم قبل أعمال صب الأساسات.



وأضاف أنه تم خلال الأيام القليلة الماضية فقط تنفيذ المئات من أعمال الإزالات المتنوعة عبارة عن مخالفات ردم بالمجرى المائى لنهر النيل ومبانى مقامة بالمخالفة داخل المنطقة المحظورة لنهر النيل، حيث تم تنفيذ ٣٠ قرار إزالة منهم ٢٦ قرار ردم بمساحة ٥٦٨٠ مترًا مربعًا، و٤ قرارات مباني بمساحة ٧٦ مترًا مربعًا بناحيه بنى زيد الأكراد بمركز الفتح بمحافظة أسيوط.



كما تم ذلك بتأمين قوات الشرطه ووجود مسئولى مجلس مدينه الفتح ، كما تم تنفيذ عدد (٢) إزالة لتعدي بالردم على مساحة (٦٠) متر مربع بناحية الروضة بمركز ملوى بالمنيا بمعرفة المخالفين وبحضور مهندسى الإدارة وقوات الشرطة ، وإزالة تعدي عبارة عن مبنى من البلوك الأبيض بمساحة (١٥٠) متر مربع بناحية الشيخ تمى بمركز أبو قرقاص بالمنيا.



وفى محافظة الجيزة، تم تنفيذ عدد (٢٢) قرار إزالة بناحية الوراق وعدد (٧) قرارات ازالة بناحية القناطر لتعديات عل نهر النيل عبارة عن إشغالات مخالفة وردم بجذور النخيل وردم بالطمى ورسوات مخالفة بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة وحى الوراق بمساحة (٣٥٧٠) متر مربع ، بالإضافة لتنفيذ عدد (١٠) إزالات بناحية الحوامدية بالجيزة عبارة عن مبانى وغرف بالطوب ورسوات مخالفة بإحدى الورش.



وكذلك تنفيذ عدد (٦) قرارات ازالة بنهر النيل بالبر الغربي بحي امبابة عبارة عن إشغالات ومراسي مخالفة ورسو مخالف وعدد (١) قرار بالزمالك عبارة عن مرسي مخالف، وتنفيذ عدد (٧) قرارات إزالة بالبدرشين بمحافظة الجيزة بمساحة (٩٣٠٠) متر مربع لأعمال تعلية منسوب ومبانى مخالفة.



وفى محافظة دمياط، تم تنفيذ عدد (٢١) قرار إزالة ردم ومخالفات متنوعة بمركز كفر سعد بمساحة (١٦٣٨) متر مربع ، وعدد (٢٨) قرار إزالة بمركز راس البر بدمياط بمساحة (٤١٤٧) متر مربع ، وعدد (٢٦) قرار إزالة لمخالفات ردم بمركز الزرقا بمساحة (١٩٥٠) متر مربع ، وعدد (١٦) إزالة لمخالفات ردم بمركز فارسكور بمساحة (٧٥ ألف) متر مربع ، وعدد (٣) إزالات بمساحة (١١٩٠) متر مربع عبارة عن مخالفات تعلية منسوب.

