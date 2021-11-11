الفلبين تتلقى دفعة جديدة من لقاح سينوفاك المضاد لكورونا

تلقت الفلبين دفعة جديدة من لقاح كورونافاك اشترتها من شركة سينوفاك الصينية المطورة للقاح.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، تقدم الصين لقاح كورونافاك إلى الفلبين منذ 28 فبراير، وكانت أول دولة تقدم لقاحات فيروس كورونا للفلبين، مما سمح هذه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا ببدء حملتها لتطعيم مواطنيها في الأول من مارس.

وأعطت الفلبين ما يقرب من 65 مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19، حيث تم تطعيم ما يقرب من 30 مليون شخص بشكل كامل. وتهدف الحكومة إلى تطعيم ما يصل إلى 70 بالمئة من سكانها البالغ عددهم 110 ملايين هذا العام.

وحتى الآن، تلقت الفلبين أكثر من 113 مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19 من منتجين مختلفين. ولا تزال الصين أكبر مورد للقاحات في البلاد.

وسجلت الفلبين حتى الآن أكثر من 2.8 مليون حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19، بما في ذلك 44567 حالة وفاة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت، من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.