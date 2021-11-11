الخميس 11 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الحكومة الموريتانية: قانون حماية الرموز جاء للحفاظ على ثوابت الدولة

وزير الشؤون الإسلامية
وزير الشؤون الإسلامية

أكدت الحكومة الموريتانية، أن قانون حماية الرموز، الذي صادق عليه البرلمان، أمس، جاء للحفاظ على ثوابت الدولة.

وقال وزير الشؤون الإسلامية، الناطق باسم الحكومة، الداه ولد سيدي أعمر طالب، في تصريحات للصحفيين، إن قانون حماية الرموز جاء للمحافظة على ثوابت البلاد، معربًا عن استغرابه لمن ينتقدون القانون؛ لأن هذه الثوابت محل إجماع لدى الجميع.

وأكد الوزير الموريتاني، أن قانون الرموز الوطنية جاء لحماية الأخلاق والقيم، وليس تقييدًا للحرية الإعلامية، التي يجب ألا نتخذها وسيلة لانتهاك أعراض الآخرين، فالحرية تنتهي عندما تبدأ حرية الآخر، لافتًا إلى أن هذا القانون ينبغي أن يكون محل إجماع وإشادة من الجميع، حيث تم منحه كثير من الوقت ما يجعله توافقيًا.

وكان البرلمان الموريتاني قد أجاز، أمس، قانونًا لحماية المقدسات اعتبرته المعارضة تقييدًا للحريات.

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وائل لطفي

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