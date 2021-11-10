الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإمارات تدين محاولة استهداف ميليشيا الحوثى للمنطقة الجنوبية فى السعودية

الحوثي
الحوثي

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، عن إدانتها لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية استهداف المناطق والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، من خلال 3 صواريخ باليستية، اعترضتها ودمرتها قوات التحالف.

وأكدت الإمارات -في بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي- أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، وطالبت المجتمع الدولي بأن يتخذ موقفًا فوريًا وحاسمًا لوقف هذه الأعمال العدوانية التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة.

وشدد البيان على تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

أعربت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، عن تنديدها المطلق واستنكارها الشديد للأعمال الإرهابية الآثمة التي حاولت من خلالها الميليشيا الحوثية اليوم وليلة أمس استهداف المدنيين والأعيان المدنية في أراضي المملكة العربية السعودية، بإطلاق صواريخ باليستية تجاه مدينة جازان، وطائرتين مسيرتين مفخختين تجاه مدينة نجران ومطار أبها الدولي، والتي تمكنت القوات الجوية السعودية وقوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

 

ميليشيات الحوثي السعودية المملكة العربية السعودية دولة الإمارات العربية المتحدة التعاون الدولي الإمارات

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وائل لطفي

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