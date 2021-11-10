الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإمارات تطالب المجتمع الدولي بمواصلة العمل لضمان توفر لقاحات كورونا

الإمارات
الإمارات

طالب المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات الدكتور أنور بن محمد قرقاش، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي بمواصلة العمل على ضمان توفر لقاحات كورونا وتعزيز القدرة على تحمل تكاليفها، مشيرا إلى ضرورة التعاون الدولي وتوحيد الجهود وتضافرها بحيث يكون العالم أكثر استعداداً لمواجهة مثل هذه الأخطار الصحية العالمية في المستقبل.

وأكد قرقاش - خلال مشاركته عبر الفيديو في الاجتماع الذي دعت إليه الولايات المتحدة الأمريكية لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالتصدي لجائحة كوفيد 19، والجهود الدولية الرامية للتعافي من تداعياتها - أن الإمارات تؤمن بإمكانية تسريع التعافي العالمي بطريقة مستدامة ومنصفة عندما يعمل الشركاء العالميون معاً لخدمة الصالح العام للمجتمع الدولي،موضحا أنه وبعد مرور ما يقرب من العامين على تفشي الجائحة تم التأكد من ترابط مصير الدول في ظل اعتماد الأمن الصحي العالمي على الرفاهية الاجتماعية لكافة المجتمعات.

وشدد المستشار الدبلوماسي - حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات - على أن بلاده تؤمن بحق كل فرد في الحصول على اللقاح دون تمييز، وترفض أن تعاني أي دولة من عدم توفر اللقاحات، لافتا إلى أن الإمارات دعمت مبادرة "كوفاكس" لنقل وتخزين وتسريع توزيع اللقاحات، والتي تهدف إلى ضمان الوصول العادل للقاحات (كوفيد-19).

وأشار قرقاش إلى الدور الذي تلعبه الإمارات في التصدي للجائحة، باعتبارها دولة فاعلة كرست جهوداً كبيرة لمكافحة لتفشي (كوفيد-19)، مؤكدا أنها ستواصل العمل ضمن هذا النهج وصدارة الاستجابة العالمية في هذا المجال.

و يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

الجائحة الولايات المتحدة الامريكية الأخطار الصحية العالمية الأمن الصحي العالمي الإمارات اللقاحات

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