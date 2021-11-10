الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

انتصار السيسى: سعدت بوجودى بين أهلى بقرية شما وبمعدلات إنجاز مشروعات «حياة كريمة»

انتصار السيسي
انتصار السيسي

عبّرت انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادتها بزيارتها لمحافظة المنوفية.

وقالت في تدوينة عبر حسابها على «فيس بوك»: «سعدت اليوم بوجودي بين أهلي أهل قرية شما مركز أشمون محافظة المنوفية الكرام، لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ميدانيًا. حيث سعدت جدًا بحفاوة وكرم الاستقبال وبمعدلات إنجاز مشروعات المبادرة. أشكركم جميعًا على هذا الإنجاز المشهود، ولا تزال الحياة الكريمة هي الأمل الذي نعمل جميعًا لأجله».

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وائل لطفي

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