الأربعاء 10 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الإعلام اليمني: العالم يقف عاجزا أمام استغلال ميليشا الحوثي للأطفال

وزير الإعلام اليمني
وزير الإعلام اليمني

أكد وزير الاعلام والثقافة اليمني معمر الإرياني، اليوم الأربعاء، أن العالم يقف عاجزا أمام استخدام مليشيا الحوثي للأطفال في العمليات العسكرية والذي لم يقتصر على تجنيدهم للقتال في صفوفها والزج بهم في خطوط النار بل وفي تنفيذ مهام استطلاعية ولوجستية وجمع المعلومات والتجسس.

ونقلت قناة اليمن الفضائية عن الإرياني قوله إن المليشيا استخدمت آلاف الأطفال منذ بدء الحرب لنقل الأسلحة والذخائر، مشيرا الى أن العالم يقف عاجزا عن أداء دوره المفترض إزاء مأساة الأطفال اليمنيين الذين حرموا من حقهم في التعليم والصحة والحياة بشكل طبيعي كباقي أقرانهم في العالم، متجاهلا ما يجري من استغلال وحشي للطفولة من قبل المليشيا واستخدامهم وقودا لمعاركها العبثية.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان وحماية الطفولة بتحمل مسئولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية إزاء هذه الظاهرة الخطيرة والمتصاعدة، والعمل على تصنيف مليشيا الحوثي كمنظمة ارهابية، وملاحقة قياداتها ومحاكمتهم باعتبارهم مجرمي حرب.

وزير الاعلام والثقافة اليمني التجسس العمليات العسكرية معمر الإرياني المليشيا مأساة الأطفال منظمة ارهابية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ولماذا لا ننقل المقابر كما هى؟

الأكثر قراءة

وائل لطفي يحاور فيلسوف السينما داود عبدالسيد

«الحلم قرَّب».. «المتحدة» تطلق أكبر مسابقة لاكتشاف وتبنِّى المواهب

وزير الاتصالات: القطاع ساهم في الناتج المحلي بـ 5٪ خلال 2020-2021

غرق عامل فى بئر مياه على الطريق الصحراوى الغربى ببنى سويف

بينها سعر القمح وضريبة الدخل.. 9 قرارات جديدة للحكومة

انطلاق فعاليات مهرجان التمور بالواحات البحرية بمشاركة 80 عارضًا.. غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

هل يختفى الأمريكى القبيح؟!

خالد عكاشة

كلمة السر للميليشيات فى العراق

د. بهي الدين مرسي

حرفية المخ وعبقرية العقل

د.محمد شادي

عودة حراس السوق

وجيه أمين عبدالعزيز

3 أيام فارقة فى قضية سفاح الإسماعيلية

مؤمن المحمدي

حد ده فريد وحليم

جلال حمام

صراصير الأرض تحتل شوارعنا

د. القس صفوت البياضى

أشهر نساء مصر عبر التاريخ

صور

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

بيت العائلة المصرية

محطة تل أبيب

المزيد

حزب إسرائيلى يؤكد رفضه الاعتراف بالبؤر الاستيطانية فى الضفة الغربية

أزمة «يهود الفلاشا».. إسرائيل تعد إثيوبيا بإعادة مرتكبى جرائم الحرب

بعد الاحتجاج ضدها.. سفيرة إسرائيل ببريطانيا تغادر مؤتمرًا فى حماية الشرطة (فيديو)